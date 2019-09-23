Türkiye'den Thomas Cook mağdurlarına destek

Açıklamada Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında Thomas Cook İngiltere'nin faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için üzerinde çalışılan "kredi destek paketinin" en kısa sürede hayata geçirileceği de ifade edildi.

Turizm Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "22 Eylül 2019 dahil içeride konaklayan Thomas Cook İngiltere misafirlerinin konaklamalarına ilişkin tüm ödemeleri ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) güvencesindedir. İşletmelerinde, Thomas Cook İngiltere misafiri konaklayan otellerin bu misafirlerinden ücret talep etmesi, odayı boşalttırması durumunda haklarında yasal işlem başlatılacaktır" denildi.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Ayık'a göre iflas Türkiye'ye yıllık 700 bin civarında turiste mal olabilir.Dünyanın en eski seyahat şirketi Thomas Cook'un tasfiye sürecine girmesinin ardından Türkiye Turizm Bakanlığı, Thomas Cook İngiltere'nin Türkiye'de 21 bin 33 konaklamalı misafiri bulunduğunu belirterek, bu durumdan etkilenebilecek işletmelere kredi destek paketinin hayata geçirileceğini açıkladı.

Turist kaybı bekleniyor

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık Reuters'a verdiği demeçte Thomas Cook'un iflasının Türkiye'de yıllık 600-700 bin civarında turist kaybına neden olacağını kaydetti. Ayık Thomas Cook ile Türkiye'ye İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısının şu an toplam 45 bin civarında olduğunu söyledi.

Ayık Thomas Cook şirketinin bazı küçük otellere 100-200 bin sterlin civarında borcu olduğunu ve bu otellerin de iflas nedeniyle zor duruma düşebileceğini kaydetti.

Condor uçuşlara devam ediyor

Thomas Cook'un iştiraki Alman Condor Havayolu şirketi ise uçuşlara devam ettiğini açıkladı. Şirketin internet sayfasından yapılan açıklamada Condor'un likidite dar boğazını aşması için devlet garantili bir fon üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Thomas Cook ise 140 bin civarında tatilcinin Alman iştiraki ile seyahat ettiğini açıkladı.

Geri dönüş operasyonu başladı

İngiliz tur operatörü Thomas Cook şirketi kurtarmak için gerekli olan finansmanı bulamayınca Pazartesi günü Yüksek Mahkemeye zorunlu tasfiye başvurusu yaptığını duyurmuştu. Bu tasfiye dünya genelinde tatildeki yüzbinlerce Thomas Cook müşterilerinin ülkelerine geri getirilmesi için İngiltere tarihinin en büyük geri dönüş operasyonunun başlamasına neden oldu.