Türkiye’den Tıbbi Yardım Getiren İkinci Uçak ABD’de

Türkiye’den ABD'ye yardım taşıyan ikinci askeri kargo uçağı Maryland’da bulunan Andrews Hava Üssü’ne ulaştı. Tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman getiren C-130 tipi uçakta maske, tulum ve dezenfektan bulunuyor.

Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield tarafından uğurlanan uçak, Kanada’da yakıt ikmali yaptıktan sonra yerel saatle 16.15’te Andrews Hava Üssü’ne indi.

Uçağı Andrews Hava Üssü’nde Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç karşıladı.

Milli Savunma ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kolilerin üzerinde yine Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra, Türkçe ve İngilizce olarak, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözleri yer aldı.

Corona virüsüyle mücadele kapsamında

Türkiye’den ABD’ye ilk yardım uçağı, 28 Nisan Salı günü ulaşmış, 500 bin cerrahi maske, 500 yüz koruyucu siperlik, 400 N95 tipi maske, 1500 koruyucu gözlük, çok sayıda tulum ve 2 bin litre dezenfektan getirmişti. Bu ikinci uçakla birlikte ABD’ye gönderilen toplam tulum sayısı 400 bin oldu.

Türkiye daha önce de aralarında İspanya, İtalya, İngiltere, Sırbistan, Kosova, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Libya, Somali, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin de bulunduğu 57 ülkeye yardım ulaştırmıştı.

