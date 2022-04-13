Türkiye’den Ukrayna’ya 67 TIR’lık İnsani Yardım

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), savaşın başlamasından bu yana Türkiye’nin Ukrayna’ya 67 TIR’lık insani yardım malzemesi gönderdiğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, 27 Şubat’ta başlatılan insani yardım seferliği kapsamında bugüne kadar Ukrayna’ya AFAD Başkanlığı tarafından 21 TIR ve 1 mobil mutfak TIR'ı, Sağlık Bakanlığı, belediyeler, Türk Kızılay ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarınca ise 46 TIR olmak üzere toplam 67 TIR insani yardım malzemesi ve 1 mobil mutfak tırı sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, “Türkiye tarafından Ukrayna halkının acil insani ihtiyaçlarını karşılamak üzere AFAD koordinasyonunda, ilgili kurum/kuruluş ve STK'ların desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerini, Ukrayna halkına ve bölgedeki Türk vatandaşlarına ulaştırmaya devam ediyoruz” denildi.

Mobil mutfak TIR'ının, 12-18 Mart'ta Romanya'daki Siret Sınır Kapısı'nda sıcak yemek hizmeti sunduğu, 20 Mart’tan itibaren de Ukrayna'nın Lviv kentinde sıcak yemek hizmeti vermeye başladığı belirtildi.

AFAD açıklamasında “Ukrayna'da, insani ihtiyaçları belirlemek, insani yardım faaliyetleri yürütmek ve Türkiye'den gönderilen yardımların eş güdümünü sağlamak üzere 4 kişilik AFAD insani yardım ekibi, Siret ve Lviv'de çalışmalarına devam ediyor. Siret Sınır Kapısı'nda bugüne kadar yaklaşık 210 bin adet insani yardım malzemesi dağıtıldı” denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen ay yaptığı açıklamada, “Şu anda 50’yi aşkın TIR'ı biz Ukrayna’ya gönderdik, göndermeye devam ediyoruz” demişti.

