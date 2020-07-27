Türkiye'den UNESCO'ya Ayasofya taahhüdü

Rusya'nın UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Aleksander Kuznetsov Ayasofya ile ilgili Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Ayasofya'nın restorasyon çalışmalarında UNESCO ile yakın işbirliği yapmayı kabul ettiğini belirten Rus Büyükelçi, ayrıca Ankara'nın UNESCO uzmanlarından oluşan bir delegasyonu restorasyon planlarını istişare etmek üzere Türkiye'ye davet edeceğini söyledi.

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre Kuznetsov, "(Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi) kararı sonrası Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi (Altay Cengizer) örgütün genel müdürüne hitaben bir mektup dolaşıma soktu ve burada Ayasofya'nın namaz saatleri dışında tüm dinlerden insanlara açık olacağının güvencesini verdi" dedi.

Bilim konseyi sözü

Kuznetsov Türkiye’nin Ayasofya’daki restorasyon ve altyapı projelerini ele almak üzere bir bilim konseyi oluşturma taahhüdünde bulunduğunu belirterek "Bize UNESCO uzmanlarıyla istişare etmeden hiçbir şey yapmayacaklarının güvencesini ve örgütün uzmanlarını yakın gelecekte İstanbul'a davet edeceklerinin sözünü verdiler" dedi.