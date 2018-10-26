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Türkiye'den Ürdün'e taziye

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 12:27 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Sel felaketinde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Ürdün halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz"

Türkiye, Ürdün'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle bu ülkeye taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün Ölüdeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketi sonucunda çok sayıda can kaybı yaşandığı ve yaralananların olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Sel felaketinde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Ürdün halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ürdün'ün Ölüdeniz bölgesinde öğrencileri taşıyan bir gezi otobüsünün ve bölgedeki bazı ailelerin sel sularına kapılması sonucu 18 kişinin yaşamını yitirmiş, 34 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
sel taziye Türkiye Ürdün

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