HABER

Türkiye'den Uygur Türkleri açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 17:46 | Son Güncelleme

Türkiye'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Serhad Varlı: "Türkiye, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri konusunu Çin ile diyalog ve ikili görüşmeler yoluyla ele almaya önem veriyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Serhad Varlı, Türkiye'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri konusunu Çin ile ''diyalog ve ikili görüşmeler'' yoluyla ele almaya önem verdiğini söyledi.

BM Genel Kurulunun insan hakları konularını ele alan 3'üncü Komitesi'nde konuşan Varlı, Sincan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini Çinli yetkililerle her seviyede görüştüklerini belirtti.

Türkiye'nin, Uygur Türklerinin Çin'de eşit haklara sahip vatandaşlar olarak barış ve refah içinde yaşamaları, temel insan haklarına saygı gösterilmesi ve dini özgürlükler ve kültürel kimliklerinin korumasının garanti altına alınmasına dair beklentilerini Çin makamlarına ilettiğini aktaran Serhad Varlı, "Türkiye, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri konusunu Çin ile diyalog ve ikili görüşmeler yoluyla ele almaya önem veriyor." dedi.

Çin hükümetinden BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ''tam teşekküllü ve engelsiz'' şekilde ziyaret etmesine izin vermesini beklediklerini dile getiren Varlı, Türkiye'nin de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bir delegasyon gönderme hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

- 23 ülke çağrı yapmıştı

Aralarında ABD, İngiltere ve Almanya'nın da olduğu 23 ülke ise Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara baskı ve şiddet uygulamakla suçlanan Çin'e, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme ve insan haklarına saygı göstermesi çağrısı yapmıştı.

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ''eğitim merkezi'' adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygurların kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

BM İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, temmuz ayında Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesinin eleştirildiği ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısına yer verilen bir mektubu imzalamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün raporunda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

PARTNERSelin Ciğerci'nin düğününde dekolteler yarıştıSelin Ciğerci'nin düğününde dekolteler yarıştı
Japon siyaset bilimci Miura: "Japonya’nın en önemli ticari partneri ABD"Japon siyaset bilimci Miura: "Japonya’nın en önemli ticari partneri ABD"
Narenciye Festivali için 33 metrelik tantuniNarenciye Festivali için 33 metrelik tantuni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Sincan Uygur Özerk Bölgesi

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye-Suriye sınırında patlama

Türkiye-Suriye sınırında patlama

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'tasarı' tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'tasarı' tepkisi!

Son dakika: Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!

Tuzla Organize Sanayi'de yangın! Ekipler sevk edildi

Son dakika: İstanbul'da çalınan ambulans alarmı!

Çalınan ambulans alarmı!

Son dakika: Ankara'daki hızlı tren kazasıyla ilgili yeni gelişme

Ankara'daki tren kazasıyla ilgili yeni gelişme!

Hürriyet gazetesinde kimler işten çıkarıldı?

Hürriyet gazetesinde tenkisat depremi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.