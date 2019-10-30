Türkiye'den Uygur Türkleri açıklaması

Çin hükümetinden BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ''tam teşekküllü ve engelsiz'' şekilde ziyaret etmesine izin vermesini beklediklerini dile getiren Varlı, Türkiye'nin de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bir delegasyon gönderme hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

Türkiye'nin, Uygur Türklerinin Çin'de eşit haklara sahip vatandaşlar olarak barış ve refah içinde yaşamaları, temel insan haklarına saygı gösterilmesi ve dini özgürlükler ve kültürel kimliklerinin korumasının garanti altına alınmasına dair beklentilerini Çin makamlarına ilettiğini aktaran Serhad Varlı, "Türkiye, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri konusunu Çin ile diyalog ve ikili görüşmeler yoluyla ele almaya önem veriyor." dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Serhad Varlı, Türkiye'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri konusunu Çin ile ''diyalog ve ikili görüşmeler'' yoluyla ele almaya önem verdiğini söyledi.

- 23 ülke çağrı yapmıştı

Aralarında ABD, İngiltere ve Almanya'nın da olduğu 23 ülke ise Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara baskı ve şiddet uygulamakla suçlanan Çin'e, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme ve insan haklarına saygı göstermesi çağrısı yapmıştı.

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ''eğitim merkezi'' adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygurların kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

BM İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, temmuz ayında Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesinin eleştirildiği ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısına yer verilen bir mektubu imzalamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün raporunda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

