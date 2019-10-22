Türkiye’den uzakta yazarlık ve gazetecilik

Dünyanın en büyük kitap fuarı olan, 104 ülkeden 7450 katılımcının yer aldığı Frankfurt Kitap Fuarı, Almanya’da yaşayan Türk yazar ve gazetecileri okurlarla buluşturdu. 16-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuarda, kültürlerarası diyaloğu destekleyen Türkiye Almanya Kültür Forumu’nun standı da yerini aldı. Standda birçok gazeteci ve yazar, Kültür Forumu tarafından desteklenen #FreeWordsTurkey inisiyatifi öncülüğünde Türkiye’de ifade özgürlüğü ve sansür gibi konuları ele alarak kendi deneyimlerini paylaştı.

Söyleşisinde ona 2010 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazandıran romanı Taş Ev ve Sürgün’ü anlatan edebiyatçı Aslı Erdoğan, son yıllarda yaşadıklarını “hapis artı sürgün” diye adlandırdı. Özgür Gündem davasında “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılanan, üç buçuk aylık hapis süreci ve sonrasında devam eden yurt dışı çıkış yasağına maruz kalan Erdoğan, iki yıldır yaşadığı Almanya'da Türkiye’ye olan özlemini dile getirdi.

“Cezaevini yazmak benim borcum”

DW Türkçe’ye konuşan Aslı Erdoğan, anadilinden uzak olmasının bir yazar için çok can alıcı bir mesafe olduğunu anlattı. “Kütüphanemden, kitaplarımdan, evimden uzağım; bunlar ağır vuruyor” diyen Erdoğan, ağır sağlık problemleri yaşadığını ve bu nedenlerle yazamadığını söyledi. Fakat eninde sonunda cezaevinde yaşadıklarını bir kitaba dönüştüreceğini söyleyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Cezaevi bir kitaba dönüşmek zorunda. Yoksa beni için için parçalayacak. Bu cezaevini yazmak kendime de, cezaevindekilere de, edebiyata da bir borcum. Bu borcu kapamadan gitmeye niyetim yok.”