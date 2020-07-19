Türkiye’den Venezuela’ya 15 Ton Tıbbi Malzeme

Yardım kolilerinin içinde test kitleri, solunum cihazları, maske, eldiven gibi tıbbi malzemeler bulunuyor. Kolilerin üzerinde ise Venezuela ve Türkiye bayrakları, cumhurbaşkanlığı forsu ve Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var” sözleri Türkçe ve İspanyolca olarak yer alıyor.

Büyükelçi Şevki Mütevellioğlu “Bu tıbbi malzemeler, Türkiye’nin dost ve kardeş ülke Venezuela’ya verdiği desteğin bir göstergesidir. Bu yardımla birlikte ülkede ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeler Venezuela’ya ulaşmış oldu” dedi

Venezuela'nın başkenti Caracas'taki Simon Bolivar Havaalanı’nda uçağı karşılayan Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu insani yardım malzemelerini Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza’ya ve Sağlık Bakanı Carlos Alvarado’ya teslim etti.

Ankara, Güney Amerika ülkesi Venezuela’ya 15 ton tıbbi malzeme ve ekipman gönderdi. Malzemeleri taşıyan askeri uçak Venezuela’nın başkenti Caracas’a ulaştı ve böylece Venezuela, Türkiye’nin salgınla mücadelede dayanışma gösterdiği 141'inci ülke oldu.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise konuşmasında “İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde, artık ülkelerin değeri gayrı safi milli hasılalarıyla değil, dayanışma kapasitesiyle değerlendiriliyor ve Türkiye bu durumun iyi bir örneği” derken, Sağlık Bakanı Carlos Alvarado ise tıbbi malzemelerin vaka sayısının yüksek olduğu bölgelerde kullanılacağını söyledi.

Venezuela, resmi verilere göre Latin Amerika’da salgından en az etkilenen ülkelerden biri olsa da uluslararası sağlık örgütleri tarafından yüksek risk taşıyan yerler arasında değerlendiriliyor.

Ülkede yaşanan sosyo ekonomik sorunlar ve son haftalarda vaka sayısında görülen artış, Venezuela’ya yapılan bu tür insani yardımların önemini artırıyor.

