Türkiye’den Venezuela’ya Gıda Yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) Ramazan ayı için gönderdiği yardım kolileri geçen hafta Venezuela’nın başkenti Caracas’ta ilgililere teslim edildi.

Venezuela’ya ulaşan yardım kolileri Türkiye’nin Venezuela Büyükelçiliği ve TiİKA’nın düzenlediği çeşitli etkinliklerle, ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Dışişleri yetkililerine, Baruta Belediyesi Başkanına ve zor durumdaki Müslümanlar’a dağıtılması için Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Venezuela şubesine teslim edildi.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı’nın resmi etkinliğine Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın yanısıra, gönderilen yardımları mahallelerindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtacak sekiz Mahalle Konseyi’nden temsilciler de katıldı.

Etkinlikte konuşan Caracas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu “Türkiye olarak her yıl Ramazan ayı münasebetiyle en çok ihtiyacı olanlara bağışlarda bulunuyoruz. Bu yıl da bu yardım paketlerini teslim etmekten mutluyum” dedi.

TİKA’nın Ramazan ayı için dünyanın farklı ülkelerine gönderdiği gıda paketi ve hijyen setinden oluşan ve Erenler Sofrası adı altında düzenlenen yardımların, Anadolu’nun dayanışma ruhunu dünyaya ulaştırmak amacıyla götürüldüğü belirtiliyor.