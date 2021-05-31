Türkiye’den Venezuela’ya Gıda Yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) Ramazan ayı için gönderdiği yardım kolileri geçen hafta Venezuela’nın başkenti Caracas’ta ilgililere teslim edildi.
Venezuela’ya ulaşan yardım kolileri Türkiye’nin Venezuela Büyükelçiliği ve TiİKA’nın düzenlediği çeşitli etkinliklerle, ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Dışişleri yetkililerine, Baruta Belediyesi Başkanına ve zor durumdaki Müslümanlar’a dağıtılması için Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Venezuela şubesine teslim edildi.
Venezuela Dışişleri Bakanlığı’nın resmi etkinliğine Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın yanısıra, gönderilen yardımları mahallelerindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtacak sekiz Mahalle Konseyi’nden temsilciler de katıldı.
Etkinlikte konuşan Caracas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu “Türkiye olarak her yıl Ramazan ayı münasebetiyle en çok ihtiyacı olanlara bağışlarda bulunuyoruz. Bu yıl da bu yardım paketlerini teslim etmekten mutluyum” dedi.
TİKA’nın Ramazan ayı için dünyanın farklı ülkelerine gönderdiği gıda paketi ve hijyen setinden oluşan ve Erenler Sofrası adı altında düzenlenen yardımların, Anadolu’nun dayanışma ruhunu dünyaya ulaştırmak amacıyla götürüldüğü belirtiliyor.
“Son 8 yılda ikili ilişkiler sıkılaştı”
Etkinliğe katılan Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Yvan Gil, geçen yıl iki ülke arasındaki 70 yılı aşan diplomatik ilişkilerin son 8 yılda çok daha yakınlaştığını ve bu durumun oluşmasında ulusal egemenliği tanıma ve karşılıklı saygının etkili olduğunu belirtti.
Gil tamamlayıcı ekonomilere sahip Venezuela ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin de son yıllarda arttığını, bu yardımların iki ülke arasında oluşturulan dostluk ve dayanışma kültürünün de yükseldiğinin somut bir göstergesi olduğunu söyledi.
Venezuela tarihinin en zor dönemini yaşıyor
Dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkesi olan Venezuela’da son yıllarda yaşanan siyasi ve ekonomik krizden dolayı son 7 yılda her altı Venezuelalı’dan biri göç etmek zorunda kaldı. Asgari ücretin ayda 4 doların altına düştüğü ülkede yaşanan sosyoekonomik sorunlar pandemiyle birlikte daha da arttı.
Venezuela Merkez Bankası’nın verilerine göre geçen yılı yüzde 3 bine yakın enflasyonla kapatan Venezuela, Dünya Sefalet Endeksi’nde son yıllarda ilk sırada yer alıyor. Endeks işsizlik, enflasyon ve banka faiz oranı toplamından kişi başına düşen reel gayrisafi yurt içi hasıla büyümesi çıkartılarak hazırlanıyor.
Venezuela-Türkiye ilişkileri, organize suç örgütü liderliğinden aranan Sedat Peker’in Venezuela’dan Türkiye’ye kokain rotası kurulduğu iddialarının ardından yeniden gündeme oturmuştu.