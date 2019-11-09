Türkiye'den Washington’un SDG'ye Desteğine Uyarı

Türk yetkililer ayrıca PKK ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle SDG’ye verilen desteğe karşı çıktıklarını bir kez daha dile getirerek, “Amerika bu terör örgütüne desteğini kesmeli” uyarısında bulundu.

Konuyla ilgili olarak Amerika’nın Sesi’ne konuşan T.C. Washington Büyükelçiliği yetkilileri, ‘Amerika’nın Suriye’deki doğal kaynakların Suriye halkına ait olduğunu unutmaması gerektiği’ yorumunda bulundu.

Sözkonusu petrol sahalarının IŞİD’in eline geçmesini önleme planları Amerikalı yetkililerce daha önce de dile getirilmişti. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon yetkilisi Tuğamiral William Byrne de bu petrol sahalarından elde edilen gelirden çoğunlukla bölgede aktif olan SDG’nin faydalandığını doğruladı.

Ancak Türkiye’den bu yönde uyarılar daha önce de birçok kez yapılmış olmasına karşın Amerika Türkiye’nin bölgede güvenli bölge oluşturma planına karşı çıkmamakla beraber SDG’lileri desteklemeye devam ediyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper de geçen ay gazetecilere yaptığı bir açıklamada, SDG’nin ‘IŞİD’le mücadelede Amerika’ya destek olabilmesi, kendi askeri birliklerini güçlendirebilmesi ve cezaevlerini kontrol altında tutabilmesi için bölgedeki doğal kaynaklara erişimi olması gerektiğini’ savunmuştu.

