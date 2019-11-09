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Türkiye'den Washington’un SDG'ye Desteğine Uyarı

09.11.2019 17:56 | Son Güncelleme

Amerika’nın Suriye’nin doğusundaki petrol sahalarını IŞİD’den korumak adına kontrol altına alarak elde edilen gelirden Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) faydalanmasını sağlaması Türk yetkililerin tepkisine yol açıyor

Türkiye'den Washington’un SDG'ye Desteğine Uyarı

Amerika’nın Suriye’nin doğusundaki petrol sahalarını IŞİD’den korumak adına kontrol altına alarak elde edilen gelirden Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) faydalanmasını sağlaması Türk yetkililerin tepkisine yol açıyor.

Sözkonusu petrol sahalarının IŞİD’in eline geçmesini önleme planları Amerikalı yetkililerce daha önce de dile getirilmişti. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon yetkilisi Tuğamiral William Byrne de bu petrol sahalarından elde edilen gelirden çoğunlukla bölgede aktif olan SDG’nin faydalandığını doğruladı.

Byrne açıklamasında, “Bunu SDG’li ortaklarımızla omuz omuza yapıyoruz, burayı birlikte koruyoruz ki IŞİD’in petrolden elde edilen kara erişimi olmasın” şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili olarak Amerika’nın Sesi’ne konuşan T.C. Washington Büyükelçiliği yetkilileri, ‘Amerika’nın Suriye’deki doğal kaynakların Suriye halkına ait olduğunu unutmaması gerektiği’ yorumunda bulundu.

Türk yetkililer ayrıca PKK ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle SDG’ye verilen desteğe karşı çıktıklarını bir kez daha dile getirerek, “Amerika bu terör örgütüne desteğini kesmeli” uyarısında bulundu.

Ancak Türkiye’den bu yönde uyarılar daha önce de birçok kez yapılmış olmasına karşın Amerika Türkiye’nin bölgede güvenli bölge oluşturma planına karşı çıkmamakla beraber SDG’lileri desteklemeye devam ediyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper de geçen ay gazetecilere yaptığı bir açıklamada, SDG’nin ‘IŞİD’le mücadelede Amerika’ya destek olabilmesi, kendi askeri birliklerini güçlendirebilmesi ve cezaevlerini kontrol altında tutabilmesi için bölgedeki doğal kaynaklara erişimi olması gerektiğini’ savunmuştu.

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