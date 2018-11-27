HABER

Türkiye'den yabancı bilim insanlarına cerrahi eğitimi

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.11.2018 14:52 | Son Güncelleme

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Prof. Dr. Murat Bozkurt'un yürütücülüğünü yaptığı AB Projesi kapsamında, yabancı bilim insanlarına, kök hücre tedavisiyle hastalıklı dokuların yerine geçerek dokuları onaracak ve canlı dokuların gelişimini sağlayacak rejeneratif tıp yönteminin uygulandığı cerrahi eğitimi verilmeye başlandı - İngiltere'den Bristol, İtalya'dan Bologna, Almanya'dan Hiedelberg ve Hollanda'dan Utrecht üniversiteleri ile yürütülen projeyle ortak bir müfredat oluşturulacak

Türk bilim insanı Prof. Dr. Murat Bozkurt ve ekibince, yurt dışından gelen hekimlere, kök hücre tedavisiyle hastalıklı dokuların yerine geçerek hasarı onaracak yeni canlı dokuların geliştirildiği rejeneratif tıp yönteminin kullanıldığı cerrahi eğitimi veriliyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kas İskelet Sistemi ve Rejeneratif Tıp Anabilim Dalı tarafından 2016 yılı Avrupa Birliği Erasmus + KA203 Yüksek Öğretimde Stratejik Ortaklık Projeleri kapsamında kabul edilen "Kas İskelet Sistemi ve Rejeneratif Tıp Araştırmaları Alanında Lisansüstü Eğitimlerinde Uluslararası Yeni Yaklaşımlar" başlıklı eğitim projesinin dördüncü toplantısı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Üniversiteden yapılan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'nın rejeneratif tıp alanında en köklü merkezleri olan İngiltere'den Bristol, İtalya'dan Bologna, Almanya'dan Hiedelberg ve Hollanda'dan Utrecht üniversiteleri ile yürütülen projede, Türkiye'de ilk ve tek olan rejeneratif tıp yüksek lisans ve doktora programına kayıtlı öğrencilere, Avrupa'dakilerle birlikte ortak eğitim programı uygulandığı ifade edildi.

- "Ortak bir müfredat oluşturulacak"

Açıklamada, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kas İskelet Sistemi ve Rejeneratif Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Bozkurt yürütücülüğündeki proje kapsamında, entegre bir sistem oluşturularak rejeneratif tıp alanında ortak bir müfredat oluşturulmasının amaçlandığı vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İngiltere, İtalya ve Hollanda'da eğitim programları tamamlanmış olup Türkiye'deki program sonrası projenin final toplantısı 2019 Haziran ayında Almanya'da gerçekleştirilecek. 100'den fazla yüksek lisans ve doktora öğrencisi ve 50'nin üzerinde deneyimli eğitici tarafından almış oldukları eğitimle rejeneratif tıp alanında birçok yeni proje fikir ürünü ve çalışma başlatıldı.

Bu önemli projenin Türkiye-Ankara ayağında bir haftalık yoğun bir eğitim programının yanı sıra pratik uygulamalar ve rejeneratif tıp alanında canlı cerrahi eğitimi veriliyor. 30 Kasım Cuma gününe kadar devam edecek eğitim kapsamında, özellikle yurtdışında bile sayılı merkezlerde gerçekleştirilmekte olan 'Femoral Allogreft Hemikondil Transferi', 'Artroskopik Menisküs Nakli', 'Kalça, Diz ve Omuz Eklemlerine Yönelik Kök Hücre Uygulamaları' gibi özellikli cerrahi prosedürler, Prof. Dr. Murat Bozkurt ve ekibi tarafından uygulanacak.

Açıklamada, programın, İstanbul'da 100'ün üzerinde yerli ve yabancı katılımcıyla düzenlenecek toplantıyla tamamlanacağı bildirildi.

PARTNER'Yarın ne olacağı belli olmaz''Yarın ne olacağı belli olmaz'
Meme protezinde kanser riski uyarısıMeme protezinde kanser riski uyarısı
Dolgun göğüsler için ilk bu yola başvuruyorlar ama...Dolgun göğüsler için ilk bu yola başvuruyorlar ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rejeneratif Tıp Türkiye'den yabancı bilim insanlarına canlı cerrahi eğitimi YILDIRIM Beyazıd Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Şeyma Subaşı'na kafesine icra mı geldi? Subaşı'dan açıklama

Şeyma Subaşı'na kafesine icra mı geldi? Subaşı'dan açıklama

Acun Ilıcalı eski eşine, Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödüyor

Acun Ilıcalı eski eşine, Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödüyor

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

İlginizi Çekebilir

Su damacanaları için korkutan uyarı

Su damacanaları için korkutan uyarı

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık talimatına destek

Canan Karatay'dan Erdoğan'a destek: Bu işi çözelim

Her derde deva besin: Kereviz

Her derde deva besin: Kereviz

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

Rakamlar korkunç! Uzmanlar uyardı: Faciaya dönüşecek

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sanılandan çok daha fazlaymış!

Dolgun göğüsler için ilk bu yola başvuruyorlar ama...

Kış hastalıklarından korunmak için ne yapmalı?

Kış hastalıklarından korunmak için ne yapmalı?

Kışın göz sağlığınızı korumak için bunları tüketin!

Kışın göz sağlığınız için bunları tüketin!

Soğuk havada egzersiz yapmak bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Uzmanlar uyarıyor! Soğuk diye hareketsiz kalmayın

Doğru yapılmayan grip tedavisi zatürreye davetiye çıkarıyor!

Grip deyip geçmeyin! Eğer doğru tedavi edilmezse...

Reflü nedir? Reflü belirtileri nelerdir? Reflüyü engellemek için bu önerilere kulak verin

Bu hastalık sadece yetişkinleri değil bebekleri de tehdit ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.