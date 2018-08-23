Türkiye'den yaklaşık 250 bin Nijeryalıya kurban eti yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Türk sivil toplum kuruluşları tarafından Nijerya genelinde düzenlenen Kurban Bayramı organizasyonunda kesilen bin 340 kurbanlığın eti, yaklaşık 250 bin kişiye ulaştırıldı.

Ülkede bayram dolayısıyla TDV 300, Adamder Derneği 140, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı 55, Beşir Derneği 45 ve Hasene Derneği 800 hayvan keserek başkent Abuja, Kaduna, Nasarawa ve Kano başta olmak üzere en az 10 eyalette ihtiyaç sahiplerine et dağıtımında bulundu.

Böylece, Nijerya'daki kurban organizasyonunda Türkiye ve Avrupa'dan bağışlanan 10 bin hisse, yaklaşık 250 bin ihtiyaç sahibine teslim edildi.

Türkiye'nin Abuja Din Hizmetleri Ataşesi Ali Kaşıkırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nijerya ile Türkiye mesafe olarak uzak ancak Türkiye'den gelen bu yardımlar iki ülke arasındaki insanların gönüllerini yaklaştırıyor." dedi.

Adamder Derneği Nijerya temsilcisi Fatih Emin Danışan da 2010'dan beri Nijerya'da eğitim ve yardım faaliyetlerinde bulunduklarını ve bu sene de başkent Abuja'da kurban organizasyonu yaptıklarını belirtti.