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Türkiye'den yaklaşık 250 bin Nijeryalıya kurban eti yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 11:50 | Son Güncelleme

TDV ve Türk sivil toplum kuruluşları tarafından kesilen 10 bin hisselik bin 340 kurbanın eti, yaklaşık 250 bin ihtiyaç sahibine teslim edildi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Türk sivil toplum kuruluşları tarafından Nijerya genelinde düzenlenen Kurban Bayramı organizasyonunda kesilen bin 340 kurbanlığın eti, yaklaşık 250 bin kişiye ulaştırıldı.
Ülkede bayram dolayısıyla TDV 300, Adamder Derneği 140, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı 55, Beşir Derneği 45 ve Hasene Derneği 800 hayvan keserek başkent Abuja, Kaduna, Nasarawa ve Kano başta olmak üzere en az 10 eyalette ihtiyaç sahiplerine et dağıtımında bulundu.
Böylece, Nijerya'daki kurban organizasyonunda Türkiye ve Avrupa'dan bağışlanan 10 bin hisse, yaklaşık 250 bin ihtiyaç sahibine teslim edildi.

Türkiye'nin Abuja Din Hizmetleri Ataşesi Ali Kaşıkırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nijerya ile Türkiye mesafe olarak uzak ancak Türkiye'den gelen bu yardımlar iki ülke arasındaki insanların gönüllerini yaklaştırıyor." dedi.

Adamder Derneği Nijerya temsilcisi Fatih Emin Danışan da 2010'dan beri Nijerya'da eğitim ve yardım faaliyetlerinde bulunduklarını ve bu sene de başkent Abuja'da kurban organizasyonu yaptıklarını belirtti.

Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Nijerya temsilcisi Yunus Emre Akyol, yaklaşık 3 bin aileye kurban eti ulaştırdıklarını dile getirerek, Türkiye'deki hayırseverlere yardımları nedeniyle teşekkür etti.
Türkiye'de doktora eğitimi alan üniversite öğrencisi Nijeryalı Lawal Abdulhafız, Türkiye'ye kendilerini unutmadığı için teşekkürlerini iletti.
Abdulhafız, "Türkler Nijerya'da eğitim yardımları yapıyor, su kuyuları açıyor ve gıda yardımında bulunuyor. Bu nedenle Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Şu an Türkiye'ye ekonomik saldırı var, bunu Nijeryalılara anlatıyoruz ve herkes Türkiye'ye dua ediyor. Türkiye'nin kazanacağından çok eminim." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban eti yardımı

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