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Türkiye'den Yemen'deki saldırılara kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 19:05 | Son Güncelleme

Türkiye'den Yemen'deki saldırılara kınama

Türkiye, Yemen’in geçici başkenti Aden’de güvenlik güçlerini hedef alan saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Söz konusu saldırıları kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Saldırı sonucu hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Yemen hükümetine ve kardeş Yemen halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yemen’deki krize siyasi çözüm bulunması için Birleşmiş Milletler öncülüğündeki çabaların daha da önem kazandığı bir süreçte şiddetin devam etmesi endişe vericidir. Taraflar arasındaki çatışmaların durdurulması, Yemen halkının ıstırabının bir an önce son bulması, ülkede huzur ve istikrarın tesis edilmesi en büyük temennimizdir."

Husiler, bu sabah Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de bulunan El-Cela Karargahı'na Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam el-Emni güçlerinin geçit töreni sırasında çifte saldırı düzenlemiş, olayda ilk belirlemelere göre, 25 kişi ölmüştü. Aden'de ayrıca sabah saatlerinde bir emniyet merkezine bombalı araçla düzenlenen saldırıda 10 askerin öldüğü, 2'si ağır 16 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla sivillerin toplu ölümüne yol açıyor.

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