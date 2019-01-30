Türkiye’den Yemen’e yardım eli

Husilerin 2014 yılında ayaklanması ve hükümet binaları ele geçirmesiyle başlayan savaşta açlık sınırı ile karşı karşıya kalan Yemen’e Türkiye’den hayırseverlerin gönderdiği yardım ulaştı. İnsani yardım ekibi, zor yol şartlarından dolayı hiçbir insani yardım kuruluşunun giremediği Ahrar Vadisi’ndeki 17 köye giderek acil yardıma muhtaç ailelere gıda ve hijyen paketi dağıtımında bulundu. Yardım ekibi yaklaşık 20 saatlik bir yolculuğun ardından Ahrar Vadisi civarındaki Cevf, Merib ve Gayza’daki yerleşim bölgelerindeki mağdurlara buğday, un, pirinç, şeker, sıvı yağ, bebek maması, konserve, battaniye ve hijyen paketi dağıttı. Ekip ayrıca Merib ve Cevf bölgesinde 200 küçükbaş adak- akika yardımında bulundu. Yardımı gerçekleştiren İHH İnsani Yardım Kuruluşunun Ocak 2018’den bu yana Yemen’de 357 bin 600 kişiye yardımda bulunduğu belirtildi. İHH Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yazıcı, dağıtımlar esnasında yaşadıkları duygu dolu anları şöyle anlattı: "Yardım dağıtımları için Yemen’in Cevf bölgesindeydik. Yardım dağıtım merkezimize ulaşamayanlara hayırseverlerimizin desteklerini ulaştırmak için çöle gittik. Dağıtım yaparken 10 kişilik mülteci bir aile ile karşılaştık. Baba ve damat savaşta vefat etmiş. Dul annenin dul kızı ve erkek çocukları var. Evde hiç yetişkin erkek yok. 10 gün önce Sana’dan kaçıp Cevf’e gelmişler. Kadının büyük kızının 6 gün önce doğan yetim evladıyla karşılaşınca ne yapacağımızı bilemedik. Küçücük yavrucak masum masum bize baktı. Ekip olarak çok duygulandık. Gıda yardımında bulunduk ve her ay düzenli olarak aileyi destekleyeceğimize söz verdik."

"Yemen’de acı hikayelere şahit olduk"

Yazıcı "Cevf bölgesinde bir de Hasan Nasır amcayla karşılaştık. Bizden önce bölgeye giden Yemen ekibimiz, bir ağacın gölgesinde yaşayan Hasan amcaya rastlamışlardı. Geçen bir aylık süreç içerisinde İHH olarak kendisine çöl şartlarında barınak yaptık. Tabi gönül daha iyisini yapmayı arzu ederdi lakin Yemen şartlarında ancak bu kadarını yapabildik. Biz de kendisini ziyaret ettik. Çay içiyordu. Elini öptük. Kendisinin halini harını sorma imkanımız oldu. O da Türkiyeli kardeşlerine dua etti. Amcamız, tek başına yaşıyor. Kimi kimsesi yok. Yemen’de böyle acı hikayelere şahit olduk ne yazık ki" dedi.

İnsani yardım kuruluşunun Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında 5 bin 52 Yemenli yetime her ay düzenli olarak yardım ulaştırdığı belirtildi. Kuruluşun yaptığı faaliyetler şöyle sıralandı; muhtaçlara gıda dağıtımı, sağlık merkezi inşası, kalp ve böbrek ameliyatları, içme suyu dağıtımı, su şebekesi inşası, kış yardımları, kolera ile mücadele projeleri, meslek edindirme kursu projesi, Cevf Eğitim Merkezi’ne tefrişat yardımı, Hanik Okuluna sınıf çadırları desteği, çadır dağıtımı, yetim evi tadilatı, yetim giydirme projeleri, göz hastalıkları erken teşhis ve tedavisi Projesi, kurban kesim ve dağıtımı, adak-akika kesimi ve dağıtımı, bebek maması dağıtımı ve Luban Kasırgası’nda zarar görenlere barınma desteği.