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Türkiye'den Yemen'e yardımlar devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 02:57 | Son Güncelleme

Türkiye'den Yemen'e yardımlar devam ediyor

ADEN (AA) - Türkiye'den Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Beşir Derneği, Yemen'de çeşitli ramazan faaliyetleri gerçekleştirildi.

AFAD, ülkenin güneyindeki Aden kentinde sivil toplum örgütleri yetkilileri ve çalışanlarına iftar daveti verdi.

Davette Türkiye'den AFAD ekibinden Burhan Aslan ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Yemen Koordinatörü Abdullah Sarı ve Türk Kızılay Yemen Sorumlusu Mustafa Aydın da hazır bulundu.

Aslan, AA muhabirine, ihtiyaç sahiplerine yardımları kendileri aracılığıyla ulaştırdıkları alandaki bu yetkililerle iftar sofrasında bir araya geldiklerini söyledi.

Çalışmalarının hedefinden söz eden Aslan, "Ülkede 4 yıldır süren savaştan dolayı daha önce hiç görülmemiş şekilde açlık yaşayan ve milyonlarca kişinin yurtlarından göç etmek zorunda kaldığı Yemen halkına bu sıkıntılı günlerinde yardım etmek amacıyla buradayız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan "Beşir Derneği" Yemen'de 6 bin kişiye hazır yemek dağıttı.

Toplumsal Islah Derneği (CSSW) Başkanı Yahya Dubba, Beşir Derneği'nin Sana, Taiz, İbb, Aden, Marib ve Hadramevt olmak üzere Yemen'in 6 vilayetinde ramazan kumanyası dağıtmayı planladığını söyledi.

Dubba, Türk hükümetine, halkına ve Beşir Derneği'ne bu krizde yaşanan sıkıntıların hafifletilmesi hedefiyle Yemen halkına devam eden desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Ülkede yaşanan insani krizden dolayı Türkiye'den çeşitli şekillerde insani yardımlar yapılmaya devam ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

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