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Türkiye'den Yemen'in teknik ve mesleki eğitimine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 05:58 | Son Güncelleme

Türkiye'den Yemen'in teknik ve mesleki eğitimine destek

MARİB (AA) - Yemen'de 4 teknik ve mesleki okulun restore edilmesi ve donatımının Türkiye tarafından yapılacağı bildirildi.

Yemen haber ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Teknik Eğitim Bakanı Abdurrezzak el-Eşvel, Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Faruk Bozgöz, ile ülkenin teknik eğitim sorunlarını görüştü.

Eşvel'in, Bozgöz'e ülkenin içinde bulunduğu mesleki eğitim şartları ve yaşanan zorluklara ilişkin bilgi verdiği belirtildi.

Görüşmede iki tarafın, ülkede 4 teknik ve mesleki okulun restore edilmesi ve donatılmasının Türkiye tarafından yapılacağı konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Büyükelçi Bozgöz'ün görüşmede, Türkiye'nin Yemen'deki teknik ve mesleki eğitim konusuna büyük önem verdiğini vurguladığı aktarıldı.

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