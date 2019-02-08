Türkiye'den Yemenli ailelere gıda yardımı

EL-CEVF (AA) - Türkiye merkezli Hak İnsani Yardım Derneği, Yemen'in kuzeyindeki El-Cevf ilinde bin 400 iç göçmen aileye gıda yardımında bulundu.

Yardımların dağıtılması işini üstlenen Yemen'deki El-Bereke Hayır Kurumu'nun Başkanı Muhammed es-Sudi AA muhabirine yaptığı açıklamada, bin aileye gıda kolisi, 400 aileye de un çuvalı dağıtıldığını söyledi.

Sudi, Hak İnsani Yardım Derneği'nin yaptığı gıda yardımlarının Rahma İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla yapıldığını ve projeyle 12 farklı ilden Cevf'e göç eden yaklaşık bin 400 aileye yardım ulaştırıldığını aktardı.

Sudi, Türk halkına, hükümetine ve Hak İnsani Yardım Derneği'ne Yemen halkının sıkıntılarını hafifletme konusundaki çabalarından ötürü teşekkür etti.

Türkiye, sivil ve hükümete bağlı vakıf ve dernekler aracılığıyla Yemen'in farklı illerinde insani yardımlar yapıyor.

