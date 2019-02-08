HABER

Türkiye'den Yemenli ailelere gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 03:51 | Son Güncelleme

Hak İnsani Yardım Derneği, El-Cevf ilindeki bin 400 aileye gıda yardımda bulundu

EL-CEVF (AA) - Türkiye merkezli Hak İnsani Yardım Derneği, Yemen'in kuzeyindeki El-Cevf ilinde bin 400 iç göçmen aileye gıda yardımında bulundu.

Yardımların dağıtılması işini üstlenen Yemen'deki El-Bereke Hayır Kurumu'nun Başkanı Muhammed es-Sudi AA muhabirine yaptığı açıklamada, bin aileye gıda kolisi, 400 aileye de un çuvalı dağıtıldığını söyledi.

Sudi, Hak İnsani Yardım Derneği'nin yaptığı gıda yardımlarının Rahma İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla yapıldığını ve projeyle 12 farklı ilden Cevf'e göç eden yaklaşık bin 400 aileye yardım ulaştırıldığını aktardı.

Sudi, Türk halkına, hükümetine ve Hak İnsani Yardım Derneği'ne Yemen halkının sıkıntılarını hafifletme konusundaki çabalarından ötürü teşekkür etti.

Türkiye, sivil ve hükümete bağlı vakıf ve dernekler aracılığıyla Yemen'in farklı illerinde insani yardımlar yapıyor.

Bu taytı giyecek cesurlar aranıyorBu taytı giyecek cesurlar aranıyor
Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararlarıErdoğan'dan atama ve görevden alma kararları
"Trump, Meksika ve Uruguay'ın Venezuela girişimlerini baltalamak istiyor""Trump, Meksika ve Uruguay'ın Venezuela girişimlerini baltalamak istiyor"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gıda yardımı Hak İnsani Yardım Derneği Yemen

En Çok Okunan Haberler

Transparanındaki göğüs ucu detayı dikkat çekti

Transparanındaki göğüs ucu detayı dikkat çekti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silahlı saldırı düzenleyeceklerdi polis planlarını bozdu

Silahlı saldırı düzenleyeceklerdi polis planlarını bozdu

Denizli'de intihar! Evinde iple asılı bulundu

Korkunç olay! Evinde iple asılı bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

Bağcılar'da elektrik panosu patladı: 21 kişi zehirlendi

İstanbul'da korkutan olay! 21 kişi zehirlendi!

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Şule Çet'in ölümünden 18 dakika sonra...

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Şule Çet'in ölümünden 18 dakika sonra...

Kartal'da çöken binada ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.