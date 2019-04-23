HABER

Türkiye’den Yemenli çocuklara yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 10:36 | Son Güncelleme

Açlık ve kıtlık yaşayan ve Cibuti’ye sığınan Yemenli Müslümanlara Türkiye’den yardım götürüldü.İslamiYetim Eğitim ve Yardım Derneği Gönüllüleri İnsani krizin giderek yükseldiği Yemen’de yetim, öksüz ve kimsesiz çocukları yalnız bırakmadığını duyurdu.

Türkiye’den Yemenli çocuklara yardım

Açlık ve kıtlık yaşayan ve Cibuti’ye sığınan Yemenli Müslümanlara Türkiye’den yardım götürüldü.
İslamiYetim Eğitim ve Yardım Derneği Gönüllüleri İnsani krizin giderek yükseldiği Yemen’de yetim, öksüz ve kimsesiz çocukları yalnız bırakmadığını duyurdu. Dernek, iç savaş nedeniyle açlık ve kıtlık yaşayan ve Doğu Afrika’da Cibuti ülkesine sığınan Yemenli Müslümanlara yardım götürdü.
Derneğin Başkanı Osman Bayraktar, “Yer yüzünde İslam’ın, Müslümanın garip kaldığı tüm coğrafyalara ulaşıp yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz, bunun yanı sıra ülkemizin bu tür organizasyonlara desteğini göstermesiyle dünyanın her yerinde mazlumların tek dostunun Türkiye olduğunu gözlerimizle gördük. Siz de İslamiyetim Derneği’nin çalışmaları hakkında bilgi almak için islamiyetim.org.tr web sitelerini ziyaret edebilirsiniz” dedi.

Türkiye’den Yemenli çocuklara yardım

PARTNERDeren'e uyarı geldi!Deren'e uyarı geldi!
Çocuklara 23 Nisan dondurmasıÇocuklara 23 Nisan dondurması
Büyükşehirde 23 Nisan’da koltuk değişimiBüyükşehirde 23 Nisan’da koltuk değişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Haberi Dışişleri Bakanlığı verdi! Serbest bırakıldılar!

Haberi Dışişleri Bakanlığı verdi! Serbest bırakıldılar!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Şenol Güneş oyuncusuyla tartıştı!

Şenol Güneş oyuncusuyla tartıştı!

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

TBMM Başkanı ve devlet erkanı Anıtkabir'de

TBMM Başkanı ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Hangi kokular işyerinde verimliliği artırır?

Stres altında hissediyorsanız bir de bunu deneyin

19 Mayıs 1919'dan TBMM'nin açılışına

19 Mayıs 1919'dan TBMM'nin açılışına

Metrelerce sürüklendiler!Korkunç kaza

Metrelerce sürüklendiler!Korkunç kaza

Kağıthane'de 5 katlı binanın yıkım çalışması sona erdi

Kağıthane'de 5 katlı binanın yıkım çalışması sona erdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.