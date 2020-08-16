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Türkiye’den Yeni NAVTEX

16.08.2020 14:18 | Son Güncelleme

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı doğu Akdeniz’de yeni NAVTEX ilan etti. Buna göre Yavuz gemisinin Akdeniz’in doğusundaki doğalgaz arama çalışmalarının süresi 15 Eylül tarihine kadar uzatıldı

Türkiye’den Yeni NAVTEX

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı doğu Akdeniz’de yeni NAVTEX ilan etti. Buna göre Yavuz gemisinin Akdeniz’in doğusundaki doğalgaz arama çalışmalarının süresi 15 Eylül tarihine kadar uzatıldı. Yavuz gemisiyle beraber Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey isimli gemilerin de çalışmaya katılacağı bilgisi NAVTEX’te yer aldı.

Açıklamada ‘‘Çalışma gemilerine açık geçilmesi, çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur’’ denildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafındansa ‘‘Akdeniz Kalkanı Harekatına katılan TCG KEMALREİS fırkateyni Akdeniz’de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip BARBAROS HAYRETTİN PAŞA araştırma gemimize refakat etmektedir’’ açıklaması yapıldı.

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