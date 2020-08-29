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Türkiye’den yeni Navtex ilanı

29.08.2020 11:42 | Son Güncelleme

Türkiye, Akdeniz’in doğusunda atış eğitimi yapacağını duyurarak, bugünden itibaren 11 Eylül’e kadar geçerli olmak üzere Navtex ilan etti.

Son haftalarda Doğu Akdeniz‘de sismik çalışmalar ve askeri eğitim amacıyla sık sık Navtex ilan eden Türkiye, bölgede bugünden itibaren 11 Eylül'e dek atış eğitimi yapacağını duyurarak yeni bir Navtex ilanında bulundu. Ankara, söz konusu Navtex ilanı ile Mersin'in Anamur ilçesi açıklarını kapsayan bölgede 11 Eylül'e dek her gün saat 05.00 ile 14.00 arasında atış eğitimi yapacağını bildirdi.

Türkiye daha önce de 1-2 Eylül'de yine Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapacağını duyurarak Navtex ilan etmiş ve Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan gemilerinin Doğu Akdeniz'deki sismik çalışma faaliyetlerini de 1 Eylül'e kadar uzatmıştı.

Navtex bölgesinde askeri gerginlik

Milli Savunma Bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada,Türkiye'nin Navtex ilan ettiği bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait savaş uçaklarının, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 tipi savaş uçakları tarafından bölgeden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. Kıbrıs'ın güney batısında meydana geldiği bildirilen olay hakkında yapılan Bakanlık açıklamasında, "Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz'de de hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak konusunda sonsuz bir kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.

Oktay'dan AB'ye tepki

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimi tırmandırıyor. Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğin diplomatik yollardan çözülememesi halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceği açıklamasına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da tepki gösterdi. Oktay, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımız içerisinde yürüttüğümüz faaliyetler konusunda, AB'nin bir yandan diyalog çağrısı yaparken diğer yandan başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir" ifadesini kullandı. Oktay, "Bizler barış ve diplomasi dilini iyi biliriz ancak mesele Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumaya gelince gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz" sözlerinin de altını çizdi.

DW/ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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