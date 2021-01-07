Türkiye'den Yunan adalarına geçişlerde büyük düşüş

En yoğun geçiş noktası Midilli olurken ilk sırayı Afganlar aldı.2020 yılında Türkiye'den Yunan adalarına geçiş yapan sığınmacıların sayısında büyük düşüş kaydedildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre Türkiye'den deniz yoluyla geçişlerin sayısı 2019'da 59 bin 726 olarak kaydedilirken bu rakam 2020'de 9 bin 687'ye geriledi.

Türkiye'den Avrupa'ya kara yolu dahil toplam geçişlerin sayısı ise 15 bin 533 olarak kaydedildi. En yoğun geçiş noktası, 5 bin 846 kişiyle Meriç bölgesi oldu. Yunan adaları arasında en yoğun geçişler ise 4 bin 675 kişiyle Midilli, bin 472 kişiyle Sisam ve bin 139 kişiyle Sakız Adası'na gerçekleşti.

Afganlar en büyük grup

2020 yılında Avrupa'ya geçenlerin yüzde 35,8'ini çocuklar ve yüzde 23,4'ünü kadınlar oluşturdu. Sığınmacılar arasında yüzde 36 ile Afganlar en büyük grup olurken Afganları yüzde 23,3'lük oranla Suriyeliler ve yüzde 10,3 ile Kongolular izledi.

Avrupa'ya sığınmacı akınının zirve yaptığı 2015 yılında sadece deniz yoluyla 856 bin 723 kişi Avrupa'ya geçiş yapmıştı.

Yunan hükümetinin verilerine göre Yunan adalarında şu an yaklaşık 17 bin sığınmacı bulunuyor. 2020 başı itibarıyla Midilli, Sakız Adası, Sisam, Leros (İleryoz) ve İstanköy adalarında 42 bini aşkın sığınmacı, kapasite sınırını aşan kamplarda tutuluyordu.

DW,dpa/BK,JD

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