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Türkiye'den Yunanistan Fransa Anlaşmasına Sert Tepki

01.10.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Yunanistan ve Fransa arasındaki savunma anlaşmasına sert tepki gösterdi. Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, konuya ilişkin olarak “Yunanistan boş hayaller kuruyor” dedi

Türkiye, Yunanistan ve Fransa arasındaki savunma anlaşmasına sert tepki gösterdi. Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, konuya ilişkin olarak “Yunanistan boş hayaller kuruyor” dedi.

Fransa ve Yunanistan arasında yapılan savunma anlaşmasına dair Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç değerlendirmelerde bulundu. Bilgiç “Yunanistan’ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan’ın uluslararası toplum tarafından da sorgulanan bu iddialarını, NATO İttifakına zarar verecek şekilde, Türkiye karşıtı ikili askeri ittifaklar kurmak suretiyle bize kabul ettirebileceğini düşünmesi boş bir hayaldir”ifadelerini kullandı.

Bilgiç Türkiye’nin bu anlaşmalar karşısında kararlılığının daha da artacağına vurgu yaparken “Bu tür beyhude çabalar, Ege ve Akdeniz’de hem kendi haklarımızı hem de KKTC’nin haklarını korumak konusundaki kararlılığımızı daha da arttıracaktır. Yunanistan’ın işbirliği yerine silahlanma, Türkiye’yi izole etme ve yabancılaştırma politikası, esasen kendisine ve üyesi olduğu AB’ye zarar verecek, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorunlu bir politikadır” dedi.

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