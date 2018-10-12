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Türkiye'den Yunanistan-Mısır-GKRY'nin "temelsiz atıflarına" tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 23:25 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Yunanistan'ın Girit adasının Elunda kentinde, 10 Ekim'de düzenlenen Yunanistan-Mısır-GKRY üçlü zirve toplantısının sonunda yayımlanan ortak bildiride, ülkemize yapılan temelsiz atıflar esefle karşılanmıştır" - "Kıbrıs Türk halkının, Ada'nın ortak sahibi olmasından kaynaklanan haklarının ve çıkarlarının korunmasına yönelik çabalarımız kararlılıkla sürdürülecektir" - "Türkiye'nin ve KKTC'nin meşru hakları ve çıkarları hilafına adım atanlar, bölgede Türkiye'yi yok saymaya kalkışanlar, emellerine asla ulaşamayacaklardır"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan-Mısır-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üçlü zirve toplantısının ardından yayımlanan ortak bildiride, Türkiye'ye yapılan temelsiz atıfların esefle karşılandığını bildirdi.

Sözcü Aksoy, Yunanistan-Mısır-GKRY üçlü zirvesinin ardından yayımlanan ortak bildiriye ilişkin bir soruya yönelik yaptığı yazılı açıklamada, "Yunanistan'ın Girit adasının Elunda kentinde, 10 Ekim'de düzenlenen Yunanistan-Mısır-GKRY üçlü zirve toplantısı sonunda yayımlanan ortak bildiride, ülkemize yapılan temelsiz atıflar esefle karşılanmıştır." ifadesini kullandı.

Aksoy, Kıbrıs Adası'nda 1963-1974 yıllarında Kıbrıs Rum tarafınca Kıbrıs Türk halkına uygulanan mezalimin unutularak, Kıbrıs sorununun, Türkiye'nin 1960 Garanti Antlaşması'nın verdiği hakka dayanarak 1974'te gerçekleştirdiği Barış Harekatı'na bağlanmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Hami Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, Kıbrıs Türk halkının Ada'nın ortak sahibi olmasından kaynaklanan haklarının ve çıkarlarının korunmasına yönelik çabalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. Bölgede Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hakları ve çıkarları hilafına adım atanlar, bölgede Türkiye'yi yok saymaya kalkışanlar, emellerine asla ulaşamayacaklardır."

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile beraberindeki heyetler, Girit Adası'nda 10 Ekim'de 6'ncısı düzenlenen üçlü zirvede bir araya gelmişti.

Çipras, zirve sonrasında yaptığı açıklamada, Mısır ile Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarının en kısa sürede belirlenmesi konusunda anlaştıklarını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
açıklama Dışişleri Bakanlığı kınama mısır Türkiye Yunanistan

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