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Türkiye'den Yunanistan Mısır ve Kıbrıs Rum Kesimi Üçlüsüne Tepki

22.10.2020 11:00 | Son Güncelleme

Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs Rum Kesimi liderlerinin Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde biraraya geldikten sonra yaptıkları ortak açıklamalara Türk Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi

Türkiye'den Yunanistan Mısır ve Kıbrıs Rum Kesimi Üçlüsüne Tepki

Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs Rum Kesimi liderlerinin Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde biraraya geldikten sonra yaptıkları ortak açıklamalara Türk Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Bakanlık üçlünün görüşmesinin ardından açıklamalarda dile getirilen iddiaları mesnetsiz olarak niteledi.

Açıklamada “Kıbrıs Rum Kesimi’nde düzenlenen Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonunda yayımlanan ve bu üçlünün önceki toplantılarından da artık alışılageldiği üzere, ülkemize karşı mesnetsiz itham ve iddialar içeren bildiriyi bütünüyle reddediyoruz. “Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve işbirliğini desteklemek” amacını taşıdığı öne sürülen bu üçlü oluşum tarafından yayımlanan bildirilerin her seferinde ülkemizi hedef alması, bu ülkelerin asıl niyetlerini ortaya koymaktadır. Doğu Akdeniz’de gerçek işbirliği, ancak içinde Kıbrıs Türklerinin de olacağı, tüm kıyıdaş ülkeleri içine alan kapsayıcı bir yaklaşımla sağlanabilir. Bölgedeki sorunları yaratan ülkeler, maksimalist ve düşmanca politikalarını değiştirmedikçe sorunların çözümü olamazlar. Doğu Akdeniz’de hem kendi haklarımızı hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz” denildi.

Mısır Cumhurbaşkanı El Sisi, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, ve Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis’in görüşmesinin ardından yapılan açıklamada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiği ileri sürüldü.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye’yi, Suriye’den Libya’ya, Somali’den Kıbrıs’a, Ege’den Kafkasya’ya kadar tüm bölgelerde emperyal fanteziler içerisinde olmakla itham etti. Yunanistan Başbakanı bu görüşün diğer liderler tarafında da paylaşıldığını söyledi.

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