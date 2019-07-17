Türkiye'den Yunanistan'a bir günde 150 sığınmacı geçti

Son olarak yaklaşık 150 kişi Yunanistan'ın çeşitli bölgelerinde yakalandı.Salı gününden Çarşamba sabahına kadar Türkiye'den Yunanistan'a yaklaşık 150 sığınmacının geçiş yaptığı duyuruldu. Türkiye sınırına yakın Dedeağaç kentinde 47 kişi Yunan Sahil Güvenliği tarafından yakalanırken, Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı'na (Frontex) bağlı bir devriye botu, Sisam adası yakınlarında 56 sığınmacıyı ele geçirdi. 45 sığınmacıdan oluşan bir başka grubun da Ege Denizi'ndeki bir başka Yunan adası olan Bulamaç açıklarında farkedildiği bildiriliyor.

Enez - Dedeağaç rotasında yoğunluk

Yetkililer Ege'nin kuzeyinde Türkiye-Dedeağaç güzergahında göç hareketliliğinin son dönemde arttığını ifade ediyor. Türkiye'nin Yunanistan sınırına birkaç yüz metre mesafedeki balıkçı kasabası Enez'den botlarla açılan sığınmacılar kısa sürede Yunanistan sularına ulaşabiliyor. Ayrıca bu rotaya ilginin artmasının bir sebebi de, yolculuğun Ege Denizi'nin diğer bölgelerine göre daha az riskli olması.

Hotspot'larda aşırı yoğunluk