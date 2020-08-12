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Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı

12.08.2020 16:20 | Son Güncelleme

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan ile yaşadığı ihtilafı diyalogla çözmek istediğini ancak bölgedeki "haklarını ve çıkarlarını korumaya devam edeceğini" söyledi.

Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı

Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlikle ilgili Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Her şeye rağmen aklıselimin üstün geleceğine inanmak istiyoruz. Hem sahada hem de masada, uluslararası hukuktan, iyi komşuluktan ve diyalogdan yanayız" dedi.

Akar, "Uluslararası hukuk doğrultusunda barışçıl yollarla siyasi çözümlere ulaşmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Ancak Türkiye'nin bölgedeki "haklarını ve çıkarlarını" korumayı sürdüreceğini belirten Akar, "Şu bilinmeli ki denizlerimiz bizim mavi vatanımızdır. Her damlası değerlidir" diye ekledi.

Atina, hafta başında doğalgaz ve petrol arama çalışmaları için Kıbrıs açıklarına ulaşan Türk sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in, Yunanistan'ın kıta sahanlığına giren sularda "yasa dışı olarak" faaliyet gösterdiğini savunuyor. Ankara ise bu suçlamayı reddediyor.

AB dışişleri bakanları Ankara-Atina gerilimini görüşecek

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Cuma günü gerçekleştirecekleri olağanüstü toplantıda Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimi de ele alacak.

Yunanistan Dışişileri Bakanı Nikos Dendias, bölgede yükselen tansiyon nedeniyle AB dışişleri bakanlarının acil olarak toplanması için çağrıda bulunmuştu.

Yunanistan, Dendias'ın Cuma günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de görüşeceğini duyurdu. Yunan Dışişleri Bakanlığı "Görüşmede, Türkiye'nin artan provokasyonu ışığında Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere odaklanılacak" açıklamasında bulundu.

DW,AFP,rtr/CÖ,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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