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Türkiye'den Yunanistan'a Kıta Sahanlığı Tepkisi

26.10.2020 11:29 | Son Güncelleme

Türkiye’nin son olarak yeni bir NAVTEX yayımlayarak Oruç Reis gemisinin, bölgede faaliyet göstereceği süreyi 4 Kasım’a uzatmasının ardından Yunanistan’dan gelen tepkiye, Türk Dışişleri Bakanlığı yanıt verdi

Türkiye'den Yunanistan'a Kıta Sahanlığı Tepkisi

Türkiye’nin son olarak yeni bir NAVTEX yayımlayarak Oruç Reis gemisinin, bölgede faaliyet göstereceği süreyi 4 Kasım’a uzatmasının ardından Yunanistan’dan gelen tepkiye, Türk Dışişleri Bakanlığı yanıt verdi.

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan’ın "Oruç Reis’in doğal kaynak arama çalışması yaptığı alanın Yunan kıta sahasına dahil" açıklamasını mesnetsiz olarak niteledi.

Aksoy açıklamasında “Oruç Reis gemimizin sismik araştırma faaliyetlerini yürüttüğü saha bütünüyle ülkemizin uluslararası hukuk temelinde tespit edilen ve Birleşmiş Milletler nezdinde de kayda geçirilen kıta sahanlığı dahilinde bulunmaktadır. Keyfiyet, 23 Ekim 2020 tarihinde Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisine de bir kere daha sarahaten izah edilmiştir.Oruç Reis'in 25 Ekim - 4 Kasım 2020 tarihleri arasında sismik araştırma icra edeceği mevcut çalışma sahası Yunanistan anakarasına 440, ülkemize ise 130 kilometre uzaklıktadır” dedi.

Aksoy ayrıca Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kendisine ve Kıbrıs’a ait hakları savunmaya devam edeceğini söylerken Türkiye’nin diyaloğa hazır olduğunu dile getirdi. Aksoy buna karşın Yunanistan’ın Türkiye’yle diyaloğa girmemek için suni sebepler yaratmak ve ön koşullar yaratmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

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