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Türkiye’den Yunanistan’a sığınanların sayısı arttı

31.05.2019 19:46 | Son Güncelleme

Yunanistan sahil güvenliği, 19-30 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’den Yunanistan’a bin 230 sığınmacının geçiş yaptığını duyurdu.

Türkiye’den Yunanistan’a sığınanların sayısı arttı

Yunan yetkililer Türkiye'den Yunanistan'a mülteci geçişlerinde Mayıs ayında kayda değer artış yaşandığını bildirdi. Alman haber ajansı dpa'ya açıklama yapan bir Yunan sahil güvenlik yetkilisi, 19-30 Mayıs arasındaki 11 günde bin 230 kişinin Yunanistan’ın Ege’deki adalarına ve böylece Avrupa Birliği’ne geçiş yaptığını v bunun alışıldık rakamların çok üstünde olduğunu belirtti.

Midilli, Sisam, Sakız, İleryoz ve İstanköy adalarındaki "hotspot" adı verilen sığınmacı kayıt merkezlerinde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Cuma günü itibariyle bu merkezlerde yaklaşık 15 bin 600 kişinin, haklarında işlem yapılması için sıra beklediği bildiriliyor. Söz konusu adalardaki insani yardım örgütlerine ait barınma merkezlerinin toplam kapasitesi ise 9 bin. Yunan yetkililer, adalardaki yığılmanın yarattığı sorunları gidermek için, sığınmacıların bir bölümünü Yunanistan ana karasına taşıyor.

AB-Türkiye mülteci mutabakatı

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında, 2016 yılının Mart ayında imzalanan Mülteci Geri Kabul Anlaşması gereğince, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçen sığınmacılar Türkiye’ye iade edilebiliyor. 2015 yılında yaklaşık 857 bin sığınmacı Türkiye’den Yunan adalarına geçiş yapmış, ancak söz konusu anlaşmanın imzalanmasının ardından bu sayıda radikal bir düşüş yaşanmıştı.

2018’in tamamında aynı güzergahtan Yunanistan’a geçen sığınmacı sayısı yaklaşık 50 bin olarak açıklandı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre 2019 yılında da şimdiye dek 13 bin 600 sığınmacı Ege Denizi üzerinden Yunan adalarına geçiş yaptı.

dpa / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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