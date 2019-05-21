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Türkiye'den Yunanistan'daki radikal grupların ve bazı siyasetçilerin açıklamalarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 21:16 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı Yunan siyasetçi ve grupların, Türk tarihi ve Milli Mücadele ile ilgili söylemlerinin akıl, vicdan ve hakkaniyetle ilgisi olmayan mesnetsiz ifadeler olduğu belirtildi.

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı Yunan siyasetçi ve grupların, Türk tarihi ve Milli Mücadele ile ilgili söylemlerinin akıl, vicdan ve hakkaniyetle ilgisi olmayan mesnetsiz ifadeler olduğu belirtildi. Açıklamada, "Yunanistan'daki bazı radikal grupların tarihimize yönelik hayal ürünü iddialarını, Türkiye'ye yönelik nefreti körüklemeyi hedefleyen etkinliklerini ve Yunanistan'daki bazı siyasetçilerin iç politika saikleriyle tarihi olguları çarpıtan açıklamalarını kabul etmek mümkün değildir" denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden milli mücadele sürecinin başladığı, Türkiye’de ve yurtdışında her yıl gururla kutlanan bir tarihtir.
Bu anlamlı günü gölgelemeye yeltenen Yunanistan’daki bazı radikal grupların tarihimize yönelik hayal ürünü iddialarını, Türkiye’ye yönelik nefreti körüklemeyi hedefleyen etkinliklerini ve Yunanistan’daki bazı siyasetçilerin iç politika saikleriyle tarihi olguları çarpıtan açıklamalarını kabul etmek mümkün değildir.
Gerçek dışı iddiaların sahiplerine, Yunan ordusunun Anadolu’yu işgali sırasında, savaş hukukuna da aykırı olarak yaptığı mezalimden Yunanistan’ın sorumlu olduğunun ve tazminat ödemeye mahkûm edildiğinin Lozan Antlaşması’yla kayıt altına alındığını hatırlatıyoruz.
İşgalci Yunan ordusunun Türklere uyguladığı katliamlar akıl almaz boyutlara ulaşınca, Yunanistan’ın bizzat Müttefikleri tarafından bir Tahkikat Komisyonu kurularak Yunan ordusunun gayri insani suçlarının tespit edildiğini dikkatlerine getiriyoruz.
Hal böyleyken, tarihimize yönelik mesnetsiz iddiaların akıl, vicdan ve hakkaniyetle ilgisi olmadığı açıktır. Bu söylemler, ikili ilişkilerimizi ilerletmeye yönelik hedeflerle bağdaşmamakta ve gelecek nesillere kötü bir miras bırakmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra Yunanistan Başbakanı Venizelos’un, 1934 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Nobel Barış Ödülüne aday göstermesi, iki ülke arasında sorumsuz siyasetçilerin ve radikal Yunanların iddia ettikleri gibi tarihi bir meselenin bulunmadığını gösteren en açık kanıttır."

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