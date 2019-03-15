Türkiye'den Yunanistan'ın Ege açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın, Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun uçuşlarını tehdit olarak algılaması ve ihlal olarak takdim etmesinin müttefiklik ve iyi komşuluk ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmadığını bildirdi.

Sözcü Aksoy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ege'ye yönelik ifadelerine ilişkin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklama hakkında bir soruya yazılı yanıt verdi.

Yunan Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin Ege'deki askeri faaliyetlerine dair yaptığı açıklamanın anlaşılamadığını, zamanlaması ve içeriği itibarıyla da yadırgandığını vurgulayan Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Ege'deki uluslararası hava sahasının serbestçe kullanılması hususunun, iki ülke arasında bir sorun teşkil etmemesi gerektiği görüşündedir. Buna karşılık Yunanistan uluslararası hukuka bariz aykırılık teşkil edecek şekilde 6 millik kara suyuna rağmen, 10 millik hava sahası uygulamasını ileri sürmektedir. Durum buyken, Yunanistan'ın ülkemizin uluslararası hukuka uygun uçuşlarını bir tehdit olarak algılaması ve ihlal olarak takdim etmesi ise müttefiklik ve iyi komşuluk ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır."