Türkiye’den Yurtdışına Göç Neden Hız Kazandı?

Türkiye’den göç edenlerin sayısı her geçen yıl daha da artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nu yayınladığı verilere göre, 2017 yılında Türkiye’den göç eden kişi sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre %42,5 artarak 253 bin 640 oldu.

Göç edenler arasında en ağırlıklı grubu 20-34 yaş oluşturuyor. Toplam göçmenlerin %42,2’si bu yaş grubuna mensup.

TÜİK, göçmenlerin %54'ünün erkek, %46'sının ise kadın nüfus olduğunu belirtiyor.

Göç eden nüfusun %30’unu İstanbul’dan gidenler oluşturuyor. 75 bin 849 kişi ile en fazla göç veren il olan İstanbul’u 27 bin 379 kişi ile Ankara, 15 bin 56 kişi ile Antalya, 13 bin 946 kişi ile Bursa ve 10 bin 353 kişi ile İzmir takip ediyor.

Doçent Danış: “Türkiye çok vasıflı insan kaynağını kaybediyor”

Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Üniversitesi’nden Didem Danış, yurtdışını tercih eden Türk vatandaşlarının önemli bir bölümünün iyi eğitimli olduklarına dikkat çekiyor.

Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan Doçent Danış, “Bu durum hem politik hem ekonomik anlamda yaşanan çalkantılardan kaynaklanıyor. Göç edenlerin çok büyük bir kesimi 20-35 yaş arasında, eğitimini tamamlamış insanlar. Bu kişiler büyük ölçüde yabancı dil bilen, yurtdışı deneyimi olduğu için Türkiye’nin beşeri sermayesinin üst kısmında yer alıyorlar. Gerçekten çok vasıflı insan kaynağını kaybediyor. Acıklı bir durum. Bu gidişler onların Türkiye’nin geleceğine inançlarının azaldığını gösteriyor. Avrupa Birliği’nin Türkiye’den ayrılanların sayısında artış olacağına ilişkin araştırmaları var. Bu tablo pek olumlu bir tablo değil” dedi.