Türkiye’den Yurtdışına Göç Neden Hız Kazandı?

Türkiye’den göç edenlerin sayısı her geçen yıl daha da artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nu yayınladığı verilere göre, 2017 yılında Türkiye’den göç eden kişi sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre %42,5 artarak 253 bin 640 oldu.
Göç edenler arasında en ağırlıklı grubu 20-34 yaş oluşturuyor. Toplam göçmenlerin %42,2’si bu yaş grubuna mensup.
TÜİK, göçmenlerin %54'ünün erkek, %46'sının ise kadın nüfus olduğunu belirtiyor.
Göç eden nüfusun %30’unu İstanbul’dan gidenler oluşturuyor. 75 bin 849 kişi ile en fazla göç veren il olan İstanbul’u 27 bin 379 kişi ile Ankara, 15 bin 56 kişi ile Antalya, 13 bin 946 kişi ile Bursa ve 10 bin 353 kişi ile İzmir takip ediyor.
Doçent Danış: “Türkiye çok vasıflı insan kaynağını kaybediyor”
Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Üniversitesi’nden Didem Danış, yurtdışını tercih eden Türk vatandaşlarının önemli bir bölümünün iyi eğitimli olduklarına dikkat çekiyor.
Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan Doçent Danış, “Bu durum hem politik hem ekonomik anlamda yaşanan çalkantılardan kaynaklanıyor. Göç edenlerin çok büyük bir kesimi 20-35 yaş arasında, eğitimini tamamlamış insanlar. Bu kişiler büyük ölçüde yabancı dil bilen, yurtdışı deneyimi olduğu için Türkiye’nin beşeri sermayesinin üst kısmında yer alıyorlar. Gerçekten çok vasıflı insan kaynağını kaybediyor. Acıklı bir durum. Bu gidişler onların Türkiye’nin geleceğine inançlarının azaldığını gösteriyor. Avrupa Birliği’nin Türkiye’den ayrılanların sayısında artış olacağına ilişkin araştırmaları var. Bu tablo pek olumlu bir tablo değil” dedi.
Türkiye artarak göç almaya da devam ediyor
Türkiye’ye yurtdışından göç edenlerin sayısı da 2017 yılında artış gösterdi.
Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin kabul ettiği göçmen sayısı %22,4 artış göstererek 466 bin 333 kişi olarak kayıtlara geçti.
Türkiye’nin en fazla yurtdışına göç veren kenti olan İstanbul, aynı zamanda göçmenlerin en fazla tercih ettikleri il.
Göçmenler en çok İstanbul ve Ankara’yı tercih ediyor; ağırlıklı Irak, Suriye ve Afganistan’dan geliyor
166 bin 44 kişinin göç ettiği İstanbul’u 46 bin 475 kişi ile Ankara, 21 bin 888 kişi ile Antalya, 12 bin 31 kişi ile İzmir ve 11 bin 191 kişi ile Bursa izliyor.
Türkiye’ye 2017 yılında gelen yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı %26,6 ile Iraklılar izlerken onu sırasıyla Afganistan (%10,4), Suriye (%7,7), %5,7 Azerbaycan (%5,7) ve Türkmenistan (%5,6) takip ediyor.
Doçent Danış: Türk ekonomisi cazibesini yitiriyor, göçmenlerin geliş trendini azalacak
Son 15 yıldaki ekonomik büyümenin yarattığı istihdam olanaklarından on binlerce göçmenin yararlandığını söyleyen Doçent Danış, gelecek yıllarda Türkiye’yi tercih eğilimin azalacağı kanısında.
Doçent Danış, “Türkiye son 15 yılda Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika’daki bazı ülke vatandaşları için ekonomik olarak çok cazip hale geldi. Hem canlı bir ekonomisi var, hem de güçlü inşaat ve konfeksiyon sektörleri nedeniyle kayıt dışı istihdamdan yararlanıyor. Türkiye’de vatandaşlar inşaat ve konfeksiyon işçiliği yapmak istemiyor. Göçmen sayının artmasının bir sebebi de Türkiye’nin son yıllarda izlediği esnek ikamet politikası. 20 yıldır zorunlu göç veren Irak, Afganistan ve Suriye’den gelişler devam ediyor. Çok geniş bir Orta Asya grubu da var. Özellikle Azerbaycan ve Türkmenistan’dan geliyorlar. Ancak son dönmede Türkiye ekonomisi cazibesini kaybediyor. Bu trendin azalacağını düşünüyorum” dedi.
Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi, son aylardaki dolar krizinin etkilerinin daha şimdiden görülmeye başlandığına işaret ediyor.
Danış, “Bu göçmenlerin bir kısmı ev içi hizmetlerde çalışıyorlar. Burada çalışarak evlerine para gönderiyorlar. Ancak son dönemde dolardaki artış nedeniyle ev içi işlerde çalışanların maaşları dolardan Türk Lirası’na çevrildi. Bu durum onların çok daha düşük meblağlar yollamalarına neden oluyor. Çok kişiden onların ‘eve döneceğiz’ dediklerini duyuyoruz” diyor.
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