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  4. Türkiye’den Yurtdışına Uçuşlar “Şartlı” Olarak Başlıyor

Türkiye’den Yurtdışına Uçuşlar “Şartlı” Olarak Başlıyor

10.06.2020 16:57 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgınıyla birlikte askıya alınan yurtdışı uçuşlarının ne zaman başlayacağı konusunda gelişme yaşandı. Avrupa kentlerine yapılacak uçuşların, 11 Haziran Perşembe gününden itibaren Türk Hava Yolları’nın alt markası olan Anadolu Jet tarafından başlatılacağı açıklandı

Türkiye’den Yurtdışına Uçuşlar “Şartlı” Olarak Başlıyor

Corona virüsü salgınıyla birlikte askıya alınan yurtdışı uçuşlarının ne zaman başlayacağı konusunda gelişme yaşandı. Türk Hava Yolları’nın 10 Haziran Çarşamba günü itibarıyla başlaması beklenen yurtdışı uçuşları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Avrupa ülkeleri sivil havacılık kurumlarıyla yaptığı görüşmeler nedeniyle iptal edildi.

Bu arada Avrupa kentlerine yapılacak uçuşların, 11 Haziran Perşembe gününden itibaren Türk Hava Yolları’nın alt markası olan Anadolu Jet tarafından başlatılacağı açıklandı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçuş yapılacak şehirler ve tarihleri Twitter hesabından paylaştı.

Seyahat edilecek ülkede oturum izni şartı

Ancak Türkiye’de İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan düzenlenecek uçuşlarla seyahat edebilmek için Avrupa ülkelerinde oturum izni ya da bu ülkelerden birinin pasaportuna sahip olmak gerekiyor.

Anadolu Jet tarafından açıklanan programa göre İstanbul ve Ankara’dan 12 Avrupa şehrine uçuş gerçekleşecek.

Bu şehirler Amsterdam, Düsseldorf, Frankfurt, Berlin, Stutgart, Münih, Londra, Brüksel, Paris, Viyana, Stockholm ve Kopenhag olarak açıklandı.

7 kente uçuşlar yarın başlarken diğer uçuş noktalarına da kademeli olarak Haziran ayı sonuna kadar seferlerin başlatılacağı bildirildi.

Bu şehirlerde yaşayan Türk vatandaşları da karşı seferleri kullanarak İstanbul ve Ankara’ya seyahat edebilecekler.

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