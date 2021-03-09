Türkiyeli göçmenlerin yüzde 54'ü sandık başına gitti

Türkiye kökenli seçmenlerin yüzde 54'ünün Almanya'daki son seçimlerde oy kullandığı belirlendi.Alman Vakıfları Uyum ve Göç Bilirkişi Konseyi, (SVR) Almanya'da yaşayan göçmen kökenlilerin siyaset ve seçim davranışlarını araştırdı. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre 2017'de düzenlenen son Federal Meclis seçimlerine göçmen kökenli olmayan seçmenlerin yüzde 85'i, göçmen kökenli seçmenlerin ise sadece yüzde 65'i katıldı.

Araştırmada seçimlere katılımın göçmenlerin kökenine göre farklılık gösterdiği de tespit edildi. Buna göre Avrupa Birliği ülkelerinden gelen göçmen kökenlilerin 2017'deki seçimlere yüzde 77 oranında katıldığı, Türkiye kökenli seçmenlerin ise yüzde 54,4'ünün oy kullandığı görüldü. Türkiye ve AB dışından gelen göçmen kökenli seçmenlerin katılımı ise yüzde 51,9 olarak belirlendi.

Doğu Avrupa ülkelerinden gelen Almanya kökenli göçmen seçmenlerin de yüzde 68'inin sandık başına gittiğine dikkat çekildi.

Sivil topluma katılım da daha az

Araştırmada göçmenler arasında seçimlere katılım konusundaki farklıların sadece eğitim düzeyi ile ilgili olmadığı, aynı zamanda Almanya'da yaşama süresi ve demografik faktörlerin de etkisinin bulunduğu vurgulandı.