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Türkiyeli Seyyah antikacının yeni durağı İran

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 11:42 | Son Güncelleme

Türkiyeli seyyah antikacı, ülke ülke gezerek antika topluyor.Eski ve eskiye dair olana gönül veren antikacı Hamza Demirkapu ülke ülke gezerek antika topluyor.

Türkiyeli seyyah antikacı, ülke ülke gezerek antika topluyor.
Eski ve eskiye dair olana gönül veren antikacı Hamza Demirkapu ülke ülke gezerek antika topluyor. Yıllar önce özel bir sektörde çalışırken hayatını değiştiren bir kararla antikacılığa başlayan Demirkapu Türkiye ile sınırlı kalmayıp ülke ülke geziyor. İHA’ya özel verdiği röportajda bu işe hobi olarak 2000’li yılların başında başladığını belirten Demirkapu, alıp satmaya ise 8 yıldır devam ettiğini ve bu süre zarfında birçok ülkeye antika almak için gittiğini söyledi. Ayrıca aldığı eşyaları İstanbul Beyoğlu’ndaki dükkanında ve internetten satıyor.
"Yükte hafif, pahada ağır"
Son dönemlerde tüm Balkanları ve Fas’ı gezdiğini belirten Hamza Demirkapu gezerken aldığı eşyaların yükte hafif pahada ağır olmasına dikkat ettiğini söyledi. İran’ı gezerken umudunun Türk malı oyuncaklar bulmak olduğunu söyleyen Demirkapu, ”Benim umudum burada yerli oyuncak çıkacağı yönündeydi çünkü 80’li yıllarda Türkiye’den birkaç firma İran’a ihracat yapmış. Çıkarsa daha keyifli olurdu ama nasip, bu Japon malı oyuncaklarla yetindik” dedi.
Yıllardır bit pazarı gezdiğini söyleyen Hamza Demirkapu, ”Eskiden antikalar çok daha uyguna bulunabiliyordu ancak şimdi herkes her şeyi inceliyor. Bununla birlikte eşya azaldı, toplayan çoğaldı bu sebepten dolayı kıymete bindi” diye konuştu.
Kendini bu işi yaptığından dolayı çok mutlu ve şanslı hissettiğini dile getiren Demirkapu,”Bu çok keyifli bir iş. Özellikle meraklı olanlara bir yerden başlayarak koleksiyon yapmalarını tavsiye ediyorum. Küçük küçük eşyalarla başlayabilirler. Ayrıca ebeveynler çocuklarını buna teşvik etmeli çünkü çocukta bir istikrar ve genel kültür oluşuyor” ifadelerini kullandı.

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