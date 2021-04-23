'Türkiyem' şarkısıyla tanınan ünlü sanatçı Müşerref Akay'ın son hali şaşırttı

17 yaşındayken yapımcı Mahmut Tezcan ile evlenen ve Yeşilçam'da Müşerref Tezcan adıyla yer alan ünlü isim, 1983 yılında 'Türkiyem' filminde başrolde oynamıştı. O yıllarda 'Türkiyem' şarkısı ile ortalığı kasıp kavuran ünlü isim, bu şekilde tüm Türkiye'nin tanıdığı isim oldu.

MÜŞERREF AKAY KİMDİR?

Müşerref Akay, 1952 yılında dünyaya geldi. Eski eşi Mahmut Tezcan’ın yardımıyla şöhrete kavuşmuş bir Türk sanat müziği şarkıcısıdır. Çerkez kökenlidir ve aslen Balıkesirlidir. Akay, 14 yaşında Hürriyet Gazetesi'nin açtığı ses yarışmasına katılarak, aynı yarışmaya katılan Selami Şahin ile tanışıp iyi arkadaş oldu.

SİNEMAYA YILMAZ GÜNEY İLE BAŞLADI

1971 yılında Yılmaz Güney'in 'Baba' filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. 1983 yılında Mahmut Tezcan yapımcılığında yapılan “Türkiyem” filminde başrolde oynadı. O yıllarda “Türkiyem” şarkısı ortalığı kasıp kavurdu, onun tanınmasını sağladı.

1984 yılında başrolünde Yılmaz Güney’in olduğu “O'na Çirkin Kral Derlerdi” sinema filminde Müşerref Akay da rol aldı.

EVLİLİKLERİ

1.eşi: 1969 yılında Mahmut Tezcan ile evlendi. Tezhan ve Halil İbrahim Tezcan adlarında iki oğlu var. Ocak 1985 ayında boşandı.

2.eşi: İkinci birlikteliğini tekstilci İlhan Kaprol ile 1991 yılından 1994 yılına kadar yaptı.