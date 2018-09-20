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Türkiye'nin 11'inci Millet Kıraathanesi, Nevşehir'de açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 20:21 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Türkiye'nin 11'inci Millet Kıraathanesi'ni Nevşehir'de açtı. Dursun, ''Bu, bizim önemli projelerimizden biri. Genel olarak 'okuma seferberliği' dediğimiz, milletle kitabı buluşturmak. Bu, ayrıca milli kültüre katkı sağlamak amaçlı faaliyettir'' dedi.

Nevşehir Valiliği'nin arka tarafındaki kütüphane, yeniden düzenlenerek, Millet Kıraathanesi yapıldı. Nevşehir'de oluşturulan Türkiye'nin 11'inci Millet Kıraathanesi için açılış töreni düzenlendi. Törene Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ile protokol üyeleri katıldı. Dua yapılmasının ardından Millet Kıraathanesi'nin kurdelesi kesildi. İçeriyi gezen Bakan Yardımcısı Dursun, ''Bu, yeni bir açılım; daha evvel yapılmayan bir şey. Hem Ankara’da hem de Türkiye’nin değişik illerinde uygulamaya başladıkça ve bu şekilde basın yayın organlarında haberleştirdikçe daha da yaygınlaşacak. Vatandaşlarımız, buralarda herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan buralardaki kitaplardan yararlanacaklar ve küçük ikramlar da yapılacak. Böylece millet kıraathanelerine teveccühün artacağını düşünüyoruz. Bu, bizim önemli projelerimizden biri. Genel olarak 'okuma seferberliği' dediğimiz, milletle kitabı buluşturmak. Bu, ayrıca milli kültüre katkı sağlamak amaçlı bir faaliyettir'' diye konuştu.

Millet Kıraathanelerinin, Millet Bahçelerine bağlı başka çalışma olduğunu dile getiren ve Nevşehir'de Türkiye'nin 11'inci Millet Kıraathanesi'ni açtıklarını kaydeden Dursun, ''Milletin kitapla birbiriyle yeşille buluşmasını sağlayacak projeler bütünüdür. Millet Bahçelerine bağlı başka bir çalışma. Milletin kitapla birbiriyle yeşille buluşmasını sağlayacak bir projeler bütünüdür'' dedi.

Millet Kıraathanesi'nde protokol üyeleri ve kent sakinleri ile bir süre sohbet eden Bakan YArdımcısı Dursun, ardından yürüyerek, Nevşehir Valiliği'ne geçti ve Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali İlhami Aktaş'la görüştü.

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