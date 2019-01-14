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Türkiye'nin 13 gösterişli köprüsü listesine Karadeniz'den 2 köprü girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 11:34 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın 'kulturportali.gov.tr' adresi üzerinden 'Tarihin Tanıkları: Köprüler' başlığıyla belirlediği 13 gösterişli köprü listesinde, Karadeniz'den 2 köprü yer aldı.

Türkiye'nin 13 gösterişli köprüsü listesine Karadeniz'den 2 köprü girdi

Aytekin KALENDER- Adem GÜNGÖR/RİZE, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın 'kulturportali.gov.tr' adresi üzerinden 'Tarihin Tanıkları: Köprüler' başlığıyla belirlediği 13 gösterişli köprü listesinde, Karadeniz'den 2 köprü yer aldı. Artvin'deki Ortacalar Çifte Köprüler ile Rize'deki Osmanlı (Timisvat) kemer köprüsü, bölgeyi bu yıl ziyaret eden 1 milyonu aşkın kişinin gittiği ilk adres oldu.
Bakanlık, 'kulturportali.gov.tr' adresi üzerinden 'Tarihin Tanıkları: Köprüler' başlığıyla Türkiye'deki 13 gösterişli köprüyü belirledi. Listede, Karadeniz'den 2 kemer köprü yer aldı. Artvin'de Kamilet Vadisi'ndeki Ortacalar Çifte Köprüler ile Rize'de Fırtına Vadisi'ndeki Osmanlı (Timisvat) kemer köprüsü listede yer buldu.
ORTACALAR ÇİFTE KÖPRÜLER
Artvin'in Arhavi ilçesinde birbirini tamamlayan ve tam daire olma özelliği taşıyan tarihi Çifte Köprüler'in, 18'inci yüzyılda Osmanlı döneminde yapıldığı değerlendiriliyor. Türkiye'nin kuzeydoğusunda, Gürcistan sınırındaki Artvin, yaban hayatını, bitki çeşitliliğini, yaşlı ormanları, göl ve şelaleleri barındıran eşsiz doğasının yanı sıra asırlara meydan okuyan taş köprüleriyle de alternatif turizmde ilgi odağı konumunda. Arhavi ilçesine bağlı Ortacalar bucak merkezindeki Çifte Köprüler, yılın her dönemi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Tam daire olacak şekilde birbirini tamamlayan ve zengin bitki çeşitliliğiyle ünlü Kamilet Vadisi'nden akan derenin üzerine kesme taş kullanılarak yapılan köprüler, yöredeki taş işçiliğinin önemli örneklerinden sayılıyor.
OSMANLI (TİMİSVAT) KÖPRÜSÜ
Rize'de, Karadeniz'e kavuşan Fırtına Deresi'nden Ayder Yaylası'na uzanan güzergâh boyunca yer alan çok sayıda kemer köprüden biri olan Osmanlı dönemi eserlerinden Timisvat Köprüsü, Köprüköy ile Hoşdere köyleri arasında ulaşımı sağlıyor. Köprü, 'Çiftkemerli' ve 'Osmanlı' adlarıyla da anılmaktadır. Geçen yıllarda restore edilen köprü, biri büyük diğeri küçük iki gözlü kemer formunda inşa edildi. 18'inci yüzyıldan kalma zarif köprünün zemini taş döşeli, korkulukları ve gövdesi ise kesme düz taştan yapılmıştır. Anıtlar Kurulu tarafından tescil edilen yapı 35 metre uzunluğunda, 13 metre yüksekliğinde ve 2,7 metre genişliğinde olup, bugün yaya geçişinde kullanılmaktadır.
'ÖNEMLİ TURİZM ALANLARI OLDU'
Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, Fırtına Vadisi'ni yılda 1 milyon aşkın kişinin ziyaret ettiğini belirterek, "Bölgemize gelenler Osmanlı kemer köprüsünü ziyaret ediyor. Köprüler ilimizin kültürel anlamdaki en büyük varlıkları. Yüz yıllardır vadileri birbirine bağlayan taş köprüler önemli turizm alanları oldu. 120'yi aşkın ilimizde taş köprü var. Rize aynı zamanda taş köprüler kenti. Tarihi kemer köprüler çok önemli. Her bir gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Türkiye'de yaklaşık 1400 taş kemer köprü var. Bunların yüzde 10'u Rize'de. Bu değerlendirme bizim için çok kıymetli. Gelen yerli ve yabancı turistler bu tarihi yapılara çok ilgi gösteriyor" dedi.

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Türkiye'nin 13 gösterişli köprüsü listesine Karadeniz'den 2 köprü girdiTürkiye'nin 13 gösterişli köprüsü listesine Karadeniz'den 2 köprü girdiTürkiye'nin 13 gösterişli köprüsü listesine Karadeniz'den 2 köprü girdiTürkiye'nin 13 gösterişli köprüsü listesine Karadeniz'den 2 köprü girdi

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