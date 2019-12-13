HABER

Türkiye’nin 13. Ramsar alanı Kuyucuk Gölü’ne can suyu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 11:30 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Kars’ta bulunan ve Türkiye’nin 13.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Kars’ta bulunan ve Türkiye’nin 13. Ramsar alanı olan Kuyucuk Gölü’nün kurak geçen dönemlerde kuruma riskine karşı can suyu temin etmek maksadıyla su kuyusu açtı.
Başta uzunbacak, angıt, sakarmeke, karaboyunlu batağan, dikkuyruk, sığıcık, bozkaz olmak üzere göç eden birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü, havaların kurak geçtiği dönemlerde kuruma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Gölün karşılaştığı bu riski ortadan kaldırmak, kurumasını engellemek ve tekrar canlandırarak yüzbinlerce kuşu ağırlayabilmesi için DSİ Genel Müdürlüğü, Kars Valiliği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ortak bir çalışma başlattı. Çalışma çerçevesinde DSİ, göle can suyu sağlamak için 140 metre derinlikte bir sondaj kuyusu açtı. Saniyede 24 litre suyun çekilebileceği kuyu ile gölün kuruması engellenecek. Böylece Kars’ın önemli turistik bölgelerinden birisi olan ve Afrika-Avrasya kuş göçü yolu üzerinde yer alan Türkiye’nin 13. Ramsar alanı ve Doğu Anadolu’nun 1. sıradaki önemli kuş cenneti olan Kuyucuk Gölü’nde doğal hayatın devam etmesine katkı sağlanmış olacak.

PARTNER'Kaç sene olduğunu bilmiyorum...' O ünlüyü tanıdınız mı?'Kaç sene olduğunu bilmiyorum...' O ünlüyü tanıdınız mı?
Yaban keçisi avına 23 bin lira para cezasıYaban keçisi avına 23 bin lira para cezası
Gelecek Partisi: Ahmet Davutoğlu'nun yeni siyasi hareketi hakkında ne biliniyor?Gelecek Partisi: Ahmet Davutoğlu'nun yeni siyasi hareketi hakkında ne biliniyor?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçim hezimetinin ardından istifa kararı!

Seçim hezimetinin ardından istifa kararı!

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi

İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Başakşehir Almanya'da tarih yazdı!

Başakşehir Almanya'da tarih yazdı!

Trump'a yönelik azil oturumu 14 saat sonra ertelendi

Trump'a yönelik azil oturumu 14 saat sonra ertelendi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niğde'de suç örgütüne 'Kıskaç' operasyonu!

'Kıskaç' operasyonu! Hepsi yakalandı

Terör örgütü PKK/YPG'nin zülmünü anlatan yeni bir film hazırlandı

Bu 6 tanığa kulak verin

Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den ABD'nin Ermeni kararına sert tepki!

Türkiye'den ABD'nin Ermeni kararına sert tepki!

İBB’nin stratejik planı ortaya çıktı: Ulaşım, turizm, tarım...

İşte İmamoğlu'nun 2020 planı

İstanbul Valiliği'nden kayıt dışı Suriyeli açıklaması

Valilikten kayıt dışı Suriyeli açıklaması

İstanbul merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.