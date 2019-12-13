Türkiye’nin 20 çeşit balı bu fuarda

Başkent’te bu yıl ilki düzenlenen Ankara Bal Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı. Türkiye’nin dört bir yanından getirilen 20 çeşit balın ve onlarca bal ürününün tüketiciyle buluşturulacağı fuarda bilimsel konferanslarla vatandaşlar bilgilendirilirken, renkli etkinlikler de gerçekleşecek.

Altınpark Fuar Merkezi’nde ilki düzenlenen Ankara Bal Fuarı başladı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden getirilen endemik ballar, polenler, arı sütü ve bal içerikli kozmetik ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. Fuarı ziyaret eden ziyaretçiler analizi yapılan 20 çeşit balı tatma imkanı bulurken, bal ve arıcılık hakkında merak ettiklerini gerçekleşecek konferansta öğrenme fırsatı yakalayacak.

Türkiye’nin bal üretiminde dünyada ikinci sırada olduğunu belirten Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, ”Türkiye kongrelerde en anlamlı kongreleri yapan bir ülke. Arıcılıkta dünya lideriyiz. Biz her zaman şunu söylüyoruz Türkiye Arıcılar Birliği olarak; Türkiye’de arıcılık anlamında tek fuar yapılsın, sektörü burada buluşturalım. Sektör gümbür gümbür kendisini anlatsın istiyoruz. Tüketicilerimizi doğru balla buluşturalım istiyoruz. Parça parça ballar olmasın istiyoruz. Bunu anlatmakta zorluk çekiyoruz. Başkentimizde bal ve arı ürünlerinin yer aldığı bir fuar açıldı” dedi.

“Dünyada arıları kayıt altına alan ilk ve tek ülkeyiz”

Balların kayıt altına alınması gerektiğini söyleyen Şahin, ”Türkiye balları, ülkemizin balları diyoruz. Ülkemizin ballarını artık tüketiciyle buluşturmak istiyoruz. Sanayide bal üretilmez. Üreticilerimizi tüketici ile buluşturma adresleri tabii ki fuarlar olacak. Tüketicilerimizin bal algısını değiştirmek, bal algısına katkı sağlamak istiyoruz. Yarın iki bilim insanımız bal konusunda bal ve arı konusunda tüketicilere yönelik bilgilendirme paneli gerçekleştirecekler. Balseverleri bu fuara davet ediyorum. Güvenli balın ulaşımı kolaylaşacak. Arılarımız dünyada kayıt altında. Dünyada arıları kayıt altına alan ilk ve tek ülkeyiz. Ballarımızı da kayıt altına alalım. Balcılarımıza ve üreticilerimize haksızlık etmeyelim. Bal dağ başında üretilir, kırda üretilir. Bakanlığımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen balları kayıt altına alalım. Kim ne tükettiğini iyi bilelim” diye konuştu.

Türkiye’nin dünyada en çok endemik türe sahip ülke olduğunun altını çizen Şahin, ”Başka bir yerde arayış içinde olmamızın hiç anlamı yok. Türkiye arıcılıkta önemli bir yol katetti. Profesyonel arıcılarımızın balları ürettiği kaplar dünya standartlarında . Ankaralıların gözü aydın bu hafta sonunda güvenli balla buluşacaklar” dedi.