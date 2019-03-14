"Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071'i için oylarınızı kullanın"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Bu ülke, S-400 ile IMF arasında sıkışıp kalacak küçük bir ülke değildir. Bu ülke bir daha IMF'nin kapısına gitmeyecek, IMF'ye avuç açmayacaktır. " dedi.

Bağcılar Halk Sarayı'nda, gençlerle bir araya gelen Kurtulmuş, Türkiye'nin en büyük gücünün gençlik olduğunu belirterek, gençlerin hedeflerinin yaşadığı toplumla da uyumlu olması gerektiğini anlattı.

Toplumun adalet, özgürlük ve eşitlik gibi üç değerde bütünleşmesi gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, "Toplum içinde insanların farklılıklarıyla yaşaması zenginlik olacaktır. İnsan odaklı bir kalkınmayı hedefleyeceğiz. İnsanların gönlüne girmek zorundayız. Bunun yolu da samimiyetle insanlarla muhatap olmaktan geçiyor." dedi.

Türkiye'nin "ele güne muhtaç olmayacak" güçlü bir ekonomik yapıya sahip olmasını sağlamaları gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bunun için iyi okullarda okuyacağız, teknolojide nal toplamayacağız. Ekonomi, tarım ve üretimde başkalarına muhtaç olmayacağız. Başkalarından beklenti içinde olan değil, kendi güçlü olan bir Türkiye'yi kuracağız. Türkiye, böyle istikrar içinde yürümeye davam etsin, bir kaç sene içinde kendi hava savunma sistemini kuracak. Bu ülke, S-400 ile IMF arasında sıkışıp kalacak küçük bir ülke değildir. Bu ülke bir daha IMF'nin kapısına gitmeyecek, IMF'ye avuç açmayacaktır. Biz kendi sanayimizi güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Her alanda Türkiye'yi uluslararası arenada rekabet edebilir hale getireceğiz. Gençlerimizi, bilim, kültür, sanat ve tarihte daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. Türkiye bölgesinde güçlü olmak zorundadır. Türkiye dünyadaki mazlum devletlere öncülük yapabilecek güçlü bir Türkiye olmak zorundadır. Türkiye başkalarının hizaya getirdiği bir Türkiye değil, başkalarıyla uluslararası arenada yarışabilecek bir Türkiye olmak zorundadır."