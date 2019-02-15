Türkiye'nin 2023 balık ihracatı hedefi 2 milyar dolar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2023 için yeni bir hedef koyduk: 2 milyar dolar balık ihracatı. 2018 sonu itibariyle 300 bin ton balık üretimimiz var. İnşallah bunu da 600 bin tona taşıyacağız." dedi.

Bakan Pakdemirli, Muğla programı kapsamında Bodrum'da Kılıç Deniz Ürünleri Entegre Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden balık üretim ve paketleme aşamaları hakkında bilgi alan ve işçilerle balık ayıklayan Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, balık ve su ürünleri yetiştiriciliğinde 2018 sonu itibariyle bir milyar dolar hedefine çok yaklaştıklarını söyledi.

İhracatı 2019'da yüzde 15-20 gibi büyütme hedefleri olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"2023 için yeni bir hedef koyduk: 2 milyar dolar balık ihracatı. 2018 sonu itibariyle 300 bin ton balık üretimimiz var. İnşallah bunu da 600 bin tona taşıyacağız. Türkiye'de örnek balık üretim tesisleri var. Yeni balık üretim bölgelerinin açılımıyla Türkiye'nin denizleri artık sadece su olarak kalmayacak, üretime, istihdama daha çok katkısı olan yerler olacak. Bugün de Muğla'da bu anlamda örnek tesislerden birini geziyoruz. Balıkçılık sektörünün gelmiş olduğu noktayla hepimizin gurur duyması lazım. "