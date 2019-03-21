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Türkiye'nin 2'inci büyük su kanyonuna cam teras

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 09:41 | Son Güncelleme

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yer alan ve Türkiye?nin 2'nci büyük su kanyonu olan Şahinkaya Kanyonu'nda cam seyir terası yapılması isteniyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yer alan ve Türkiye?nin 2'nci büyük su kanyonu olan Şahinkaya Kanyonu'nda cam seyir terası yapılması isteniyor.

Vezirköprü ilçesinde yer alan ve Türkiye?nin 2'inci büyük su kanyonu olan Şahinkaya Kanyonu kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan ve 1.5 kilometre uzunluğa sahip kanyon, 2012 yılında Ulusal Turizm Bölgesi ilan edildi. Kızılırmak üzerine kurulu olan Altınkaya Bara Göleti üzerindeki Şahinkaya Kanyonu, Altınkaya Barajının en derin yeri olma özelliği ile dikkat çekiyor. Kızılırmak?ın turkuaz rengi sularının üzerinde göz kamaştıran heybetiyle görenleri büyüleyen kanyona, cam seyir terası yapılması isteniyor.
Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, sarp ve dik yamaç içinden geçen turkuaz rengi suyun oluşturduğu doğal güzelliğin daha net bir şekilde insanlara yansıtılması için bölgeye bir cam terası yapılması gerektiğini söyledi. Bu tür bölgelerde Türkiye ve dünyada cam teras yapılan birçok olumlu örnek bulunduğunu belirten Toktaş, ?Bu bölgede doğal güzelliği ile gelenleri adeta büyülüyor. Kanyona daha çok turist çekebilmek için cam teras yapılması çok yerinde bir uygulama olacak. Yaklaşık maliyeti 600 bin TL civarında. Biz mutlaka bu bölgeye cam teras yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Kanyona vatandaşlarını dikkatini ve ilgisini artırmak için çok yerinde bir hamle olacaktırö dedi.
Bölgede tekne gezintileri yapıldığını ancak turistleri çekebilmek için başka aktivitelerin de gerekli olduğunu dile getiren Toktaş, Cam terasla ilgili sosyal medyada bir çok video ve fotoğraflar bulunuyor. Bu paylaşımlarım çok ilgi gördüğünü görüyoruz. Şahinkaya Kanyonu'nda yapılacak cam teras hem ilgiyi oraya çekecek hem de bir yandan bu bölgenin sosyal medyada tanıtımını sağlayacak. En iyi tanıtım gelip gören kişilerin yaptıkları tanıtımdır. Bu tür yerlerden vatandaşlar belirlenen çok cüzi fiyat tarifileri ile yararlanabiliyorlar. Böylece yapılan yatırım maaleyiti alınacak cüzi bir ücret ile zaten kısa bir süre sonra karşılanabilecektir şeklinde konuştu.

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