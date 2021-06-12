Türkiye’nin 3-0 yenildiği EURO 2020'nin açılış maçı İtalyan basınında: 'Muhteşem başlangıç, Türkiye ezildi'

Türkiye-İtalya arasında dün akşam yapılan Avrupa Futbol Şampiyonası açılış maçının sonucu İtalya'da sevinç yarattı. İtalya'nın Türkiye'yi 3-0 yendiği maç İtalyan basını tarafından "büyülü gece" diye tanımlandı.

Spor gazetesi Corriere dello Sport, "Yaşasın İtalya" manşetinin altına, "Muhteşem başlangıç, Türkiye ezildi" diye yazdı.

Gazete, İtalyanca'da korku ve tehlike hissini yansıtan "Anneciğim Türkler!" tabirini İtalya milli takımının rengine uyarlayarak "Anneciğim gök mavililer!" başlıklı bir yorum yazısına da yer verdi.

Corriere dello Sport, her iki takımın oyuncularına 10 üzerinden puanlar verdiği analizinde de Türkiye'den en iyi oyuncu olarak Burak Yılmaz'ı seçti. Gazete, 6 puan verdiği Yılmaz'ın Türkiye'nin "onurunu kurtaran tek" oyuncu olduğunu yazdı.

İtalya'dan ise 3 golden birinin sahibi olan Ciro Immobile, 8 puanla en iyi oyuncu seçildi.

Maç sırasındaki bazı kararları İtalya'da tartışma yaratan hakem Danny Makkelie ise gazeteden 10 üzerinden 5 puan aldı.

Corriere dello Sport ayrıca, Covid tedbirleri yüzünden Türkiye'den taraftarların Roma'ya gelemediğini de hatırlattı ancak Schengen ülkelerinden gelen Türkiye destekçilerinin stadyumda seslerini duyurduğunu belirtti. Gazete, yaklaşık 16 bin seyircinin alındığı stadyumda 5 bin kadar Türkiye taraftarı olduğunu yazdı.