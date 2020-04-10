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Türkiye'nin 30 ilinde sokağa çıkma yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 23:53 | Son Güncelleme

COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin 30 ilinde iki gün boyunca sürecek sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

Türkiye'nin 30 ilinde sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin 30 ilinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağın "10.04.2020 tarihi saat 24.00'ten 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında" geçerli olacağı ve büyükşehir statüsündeki 30 ilde uygulanacağı belirtildi. Yasak büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak'ta geçerli olacak. Böylece illerde tüm vatandaşların haftasonu boyunca sokağa çıkması yasaklanmış oldu.

Fırınlar açık olacak

İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili genelgesinde bu süre zarfınca bazı kurum ve işletmelerin açık olmaya devam edeceği belirtildi.

Ekmek üretimi yapılan fırınlar, sağlık ürünü ve tıbbi malzemesi üreten işyerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonları, veteriner klinikleri, doğalgaz elektrik, petrol sektöründe faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, PTT, kargo, dağıtım şirketleri, hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezlerinin açık kalmaya devam edecek.

Bu işletme ve kurumlarda çalışanlar, TBMM çalışanları, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar, birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar, elektrik, su, doğalgaz gibi tedarik sistemlerinin sürdürülmesinde görevli olanlar, ürün malzeme naklinde, lojistiğinde ve taşımacılık kapsamında görevli olanlar, gazete, radyo, televizyon kuruluşlarında görevli olanlar, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, PTT kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları, demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması bulunan yerlerde çalışanlar, bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışanlar, ekmek dağıtımında görevli olanlar, Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağış için randevusu olanlar yasak kapsamı dışında tutuldu.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde karara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği belirtildi.

Vatandaşlar market önlerinde kuyruk oluşturdu

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar Türkiye'nin birçok ilinde vatandaşlar açısından sürpriz oldu. Sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girmeden önce haftasonu için ihtiyaçlarını temin etmek isteyen vatandaşlar marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kararla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Sokağa çıkma yasağı kararı ansızın alınmamalı. İBB olarak bu kritik karardan haberdar değiliz, bilgilendirilmedik. Yarın İstanbul’da hangi hizmetleri verip vermeyeceğimizi bile bilmiyoruz. Ortak akıl ve iş birliği olmayan her karar sadece kafa karışıklığı ve panik yaratır."

DW / EC
©Deutsche Welle Türkçe

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