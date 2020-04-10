İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin 30 ilinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağın "10.04.2020 tarihi saat 24.00'ten 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında" geçerli olacağı ve büyükşehir statüsündeki 30 ilde uygulanacağı belirtildi. Yasak büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak'ta geçerli olacak. Böylece illerde tüm vatandaşların haftasonu boyunca sokağa çıkması yasaklanmış oldu.

Fırınlar açık olacak

İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili genelgesinde bu süre zarfınca bazı kurum ve işletmelerin açık olmaya devam edeceği belirtildi.

Ekmek üretimi yapılan fırınlar, sağlık ürünü ve tıbbi malzemesi üreten işyerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonları, veteriner klinikleri, doğalgaz elektrik, petrol sektöründe faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, PTT, kargo, dağıtım şirketleri, hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezlerinin açık kalmaya devam edecek.