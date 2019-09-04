HABER

Türkiye’nin 5. görkemli kalesi: Boyabat Kalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 09:32 | Son Güncelleme

Sinop’un Boyabat ilçesinde bulunan Türkiye’nin 5.

Türkiye’nin 5. görkemli kalesi: Boyabat Kalesi

Sinop’un Boyabat ilçesinde bulunan Türkiye’nin 5. görkemli kalesi Boyabat Kalesi, bütün ihtişamıyla dimdik ayakta duruyor.
Gerek tatilcilerin, gerek Sinoplu vatandaşların uğrak yerlerinin başında gelen Boyabat Kalesi, güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor. Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Sinop’un Boyabat ilçesi köklü bir tarihe sahip bir şehirdir. Tarihiyle, kültürüyle, bağrında barındırdığı medeniyetleriyle Boyabat bir tarih ve kültür şehridir. Nasıl ki insanın bir kimliği varsa şehirlerin de bir kimliği vardır. İnsanın kimliği kendi geçmişini belgeler. Şehirlerin de kimliği kendi geçmişlerini belirler. Biz de bu anlamda kimliğimizi belirleyen en büyük değer Boyabat Kalesi’dir. Çünkü bizi biz yapan değerlerden bir tanesi kaledir. Kültür Bakanlığımız tarafından da Türkiye’nin 5. görkemli kalesi seçildi. Kalemize baktığımız zaman normalde kaya parçasından ibaret. Ama burada bir tarih var. Burada yaşayan medeniyetler var. Bunun yanında hikayeleri var. Kırkkızlar hikayesi çok önemli bir hikaye. İnşallah Boyabat’ın turizm geleceğinde de önemli yeri olacak hikaye. Kalemize değer katacak bütün etkinlikleri bundan sonra yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Sinop Müze Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Boyabat ilçesinin bulunduğu Gökırmak Vadisi’nde karşılıklı sarp iki kayalık tepeden biri üzerinde kurulan kale, kayaların doğal yapısına uygun şekilde inşa edilmiş. Kaleye giriş güneydoğu köşesinden büyük yuvarlak kulenin yanındaki küçük bir kapıdan sağlanıyor. Geç Roma, Erken Bizans dönemine ait buluntuların da sergilendiği yapı, bugünkü haliyle Osmanlı Kalesi özelliği gösteriyor. Bu durum kalenin Geç Roma döneminden Osmanlı dönemine kadar kullanıldığını ortaya koyuyor. Bugünkü durumu ile kale sur ve burçları, yapım malzemesi ile Osmanlı kalesi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Ancak kalenin temellerinin daha önceden atıldığı belirtiliyor. Eski kalenin temelleri M.Ö. 6. yüzyılın başlarında Paflagonyalılar zamanında atıldı. Kalenin eski temellerinde, kale iç duvarlarının bir kısmında Roma ve Bizans eserlerine rastlanırken, yeni kalenin bugünkü halinin Osmanoğulları zamanında yaptırıldığı kesin. Ancak kalede kitabeye rastlanılmaması yüzünden yapılış tarihi bilinmiyor.

Türkiye’nin 5. görkemli kalesi: Boyabat Kalesi

Türkiye’nin 5. görkemli kalesi: Boyabat Kalesi

Türkiye’nin 5. görkemli kalesi: Boyabat Kalesi

Türkiye’nin 5. görkemli kalesi: Boyabat Kalesi

PARTNER Bahar alerjileriyle başa çıkamıyor musunuz? Size bir önerimiz var Bahar alerjileriyle başa çıkamıyor musunuz? Size bir önerimiz var
Bankaya ateş eden işportacı gözaltına alındıBankaya ateş eden işportacı gözaltına alındı
Cumhurbaşkanının pancar alım fiyatını yükseltmesi çiftçileri sevindirdiCumhurbaşkanının pancar alım fiyatını yükseltmesi çiftçileri sevindirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Jandarma ihbar sonrası harekete geçti! Çöplükte yakalandılar!

Jandarma ihbar sonrası harekete geçti! Çöplükte yakalandılar!

'Şimdi büyük şehirlerde yaşayan çocuklara acıyorum'

'Şimdi büyük şehirlerde yaşayan çocuklara acıyorum'

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti! (Ahmet Bağış kimdir?)

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti!

MSB'dan Pençe Harekatı açıklaması: 2 PKK'lı daha öldürüldü

MSB'dan Pençe Harekatı açıklaması: 2 PKK'lı daha öldürüldü

Beykoz'da korkutan olay! İETT otobüsü alev alev yandı

Beykoz'da korkutan olay! Alev alev yandı

Genç kız 'tutunacak dalım yok' deyip 3 katlı inşaatın çatısından atladı

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

Otomobilin çarptığı anneanne öldü, torunu ağır yaralı

Düğünden dönüyorlardı... Kazada anneanne öldü, torunu yaralı

Son dakika! TEM bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.