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  4. Türkiye’nin 53. kayak merkezi Karabük’te hizmete giriyor

Türkiye’nin 53. kayak merkezi Karabük’te hizmete giriyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 02.01.2020 17:40 | Son Güncelleme

Türkiye farklı şehirlerde bulunan kayak merkezlerine bir yenisi de Karabük’te eklendi.

Türkiye farklı şehirlerde bulunan kayak merkezlerine bir yenisi de Karabük’te eklendi. Türkiye genelinde 52 olan kayak merkezlerinden 53.’sü Keltepe Kayak Merkezi günü birlik hizmet vermeye başlıyor.
Karabük’ün 20 yıldır gündeminde olan ve 2016 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımına başlanan Karabük Keltepe Kayak Merkezi’nin, bu hafta günübirlik kayak turizmine açılması hedefleniyor.
Karabük’ün 2 bin rakımlı Keltepe Dağı’nda yer alan ve turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen kayak merkezinde, saatte 2 bin 200 kişi taşıyabilen, 61 sandalyeli 873 metre uzunluğunda telesiyej, 690 metre uzunluğunda, 58 askı sandalyesi bulunan teleski, bayblift sistemleri kuruldu. 4 pistin yer aldığı tesiste, bir ve ikinci pistin uzunluğu bin 250 metre, üçüncü pist 607, dördüncü pist ise 869 metre uzunluğunda.
Yeni yılın ilk yağışları ile birlikte kar kalınlığının 30 santimetreyi geçen Keltepe’de kar ezme makinesinin gelmesi ile birlikte bu haftadan itibaren tesisler günü birlik hizmete başlayacağı müjdesini veren Karabük Valisi Fuat Gürel, Keltepe Kayak Merkezi’ne çok büyük emek verildiğini ve masraf yapıldığını söyledi.
Vali Gürel, Keltepe Kayak Merkezi’nin kent için çok önemli bir projesi olduğunu ve şehrin prestij projelerinden bir tanesi olduğunu söyleyerek, “Yoluyla ilgili sıkıntılar vardı onları giderdik. Pistlerin eksikleri vardı onları tamamladık. Kantinlerle ilgili kiralamalar yaptık, 6 aylığına onları kiraya verdik. İnşallah bu hafta itibarıyla turizme açacağız" dedi.
Kar ezme makinesinin tesisin çalışabilmesi için önemli bir araç olduğunu ve tedarik ettiklerini de kaydeden Gürel, “ Bu hafta artık günü birlik kullanım için tesis tamamen hazır hale gelecek. Bölge insanlarını kayak merkezine bekliyoruz. Zonguldak, Bartın, Karabük hattında böyle bir tesis, sadece Keltepe Kayak Merkezi’nde var. Bizim için önemli bir tesis, önemli bir merkez. Kışın 2-3 aylık süreçte kar turizmi için orayı kullanacağız ama orayı biraz daha doğa turizmi, yaz sporları ve kamp turizmi için kullanabiliriz. Özellikle onun üzerinde yoğunlaşıyoruz. Değişik işlevler kazandırabilir miyiz, onları düşünüyoruz. Bunlara önümüzdeki süreç bakacağız. Bir otel kazandırılması gerekiyor. Onun da planlamasını yapmaya çalışıyoruz. Halkımızın kullanımı için hazır, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Kayak merkezinin yapımında başta Mehmet Ali Şahin olmak üzere milletvekillerimiz ve çok sayıda yöneticinin burada emeği var. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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