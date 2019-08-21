Türkiye'nin 71 yıllık kültürel hafızası

EDA ÖZDENER - Milli Kütüphane, 1,5 milyona yakın basılı eser, 262 bin 62 cilt süreli yayınıyla 7 gün 24 saat hizmet vererek, günlük 3 bin kişiye araştırma ve ders çalışma imkanı sağlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren, toplam bin 350 kişi kapasiteli 9 okuma salonu bulanan Milli Kütüphane, yılda 700 bin kullanıcıyı ağırlıyor.

Türkiye'nin kültürel varlığıyla bilgi birikimini oluşturan her bir eserden bir nüshanın gönderildiği Milli Kütüphane, ülkedeki 6 derleme kütüphanesinin en kapsamlısı olma özelliğini taşıyor.

Kütüphane, 1 milyon 344 bin 330'u basma kitap, 89 bin 572'si eski harfli Türkçe basma kitap, 28 bin 221'i el yazması, bin 496'sı Latin harfli eski eser olmak üzere toplam 1 milyon 463 bin 619 basılı eser ile 262 bin 62 cilt süreli yayını bünyesinde barındırıyor.

16 Ağustos 1948'de hizmet vermeye başlayan Milli Kütüphanenin koleksiyonu, bugün kitap dışı materyaller, mikrofilmler, elektronik materyaller ve elektronik veri tabanları aracılığıyla sunulan belgeyle 14 milyon 891 bin 830'a ulaşıyor.