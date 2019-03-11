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Türkiye’nin 8. ÇEMATEM’i Samsun’da açıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.03.2019 11:25 | Son Güncelleme

Türkiye’nin 8’inci Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) Samsun’da açıldı.Çocuk ve ergen madde bağımlısı olan 18 yaşından küçük hastaların tedavi görebileceği ÇAMATEM, Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine bağlı olarak hizmete girdi.

Türkiye’nin 8. ÇEMATEM’i Samsun’da açıldı

Türkiye’nin 8’inci Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) Samsun’da açıldı.
Çocuk ve ergen madde bağımlısı olan 18 yaşından küçük hastaların tedavi görebileceği ÇAMATEM, Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine bağlı olarak hizmete girdi. Diğer birimlerden tamamen ayrı 14 yataklı merkezde hastalar konforlu ve ferah bir mekanda tedavi görebilecek. Karadeniz Bölgesi’nde tek olan merkez; 2 çocuk psikiyatri uzmanı, 2 psikolog ve sağlık çalışanlarından oluşan bir ekiple hizmet vermeye başladı. Merkezde ayrıca hastaların güzel vakit geçirebilecekleri alanlar da mevcut. Çocuklar bu alanlarda tedavi süreçlerini sıkılmadan atlatma imkanı bulabiliyor.
Merkez hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Geçen hafta bu merkezi hastalarımızın hizmetine açtık. 14 yataklı merkezimiz 2 çocuk psikiyatri uzmanı, 2 psikolog ve diğer sağlık çalışanlarımızla hastalara hizmet verecek. Türkiye’de açılan 8. merkez olan ÇEMATEM, Karadeniz Bölgesi’ne hizmet veren tek Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi olacak. Bu yönüyle Samsun’a, bölgeye ve Türkiye’ye hizmet verecek. Sağlık Bakanlığımız tarafından Türkiye’deki hizmete sunulan yeni nesil ruh sağlığı hastanelerinin ilki diyebileceğimiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanemize bağlı ayrı bir birim olarak hizmet verecek merkezimizde, çocuk hastalarımız ferah, nitelikle bir ortamda, çeşitli sosyal etkinliklerle rehabilitasyon süreçlerini tamamlayacaklar" dedi.
Madde bağımlılığının günümüzde küçük yaşlardaki kişileri etkilemeye başladığına dikkat çeken Oruç, "Ailelerin çocuklarına karşı daha duyarlı olması gerekiyor. Çocukların hal ve hareketlerine dikkat etmeliler. Çocuk okuldan gelip direkt odasına gidiyorsa, son zamanlarda agresif tavırlar sergiliyorsa, derslerindeki başarısında düşme varsa, kimseyle görüşmek istemiyorsa bu durumları hekimlerimizle paylaşmalarını ailelere öneriyoruz. Bu konuda ailelerimizin daha duyarlı olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Türkiye’nin 8. ÇEMATEM’i Samsun’da açıldı

Türkiye’nin 8. ÇEMATEM’i Samsun’da açıldı

Türkiye’nin 8. ÇEMATEM’i Samsun’da açıldı

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