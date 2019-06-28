Türkiye'nin 921 yüzme alanı mükemmel seviyede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesi kıyıları ile göllerde yapılan analizlerde, 921 yüzme alanının "A sınıfı (mükemmel )", 296 yüzme alanının "B sınıfı (iyi)" olarak değerlendirildiğini, "D sınıfı (girilmesi yasak)" yüzme alanı ise bulunmadığını bildirdi.

Koca, yaptığı yazılı açıklamada, turizm sezonunda yerli ve yabancı misafirlerin tatillerini sorunsuz geçirebilmeleri için ilgili bakanlıklar ve belediyeler ile iş birliği içinde çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Halk sağlığının korunması amacıyla yüzme sularının bakteriyolojik kalitesinin izlenmesi çalışmalarının Sağlık Bakanlığınca yürütüldüğünü belirten Koca, her yıl uzman ve deneyimli ekiplerce yüzme sezonunda 34 ildeki halka açık plajlarda izleme çalışmaları yapıldığını aktardı.

İl Sağlık Müdürlüklerinin yüzme sezonunda 15 günde bir halka açık plajlardan bakteriyolojik numuneler aldığına dikkati çeken Koca, numunelerin Bakanlık laboratuvarlarında analiz edildiğini belirtti.

Koca, analiz sonuçlarının risk seviyesinin değerlendirilmesi, kirliliğin tespiti ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için son derece önemli bir gösterge olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: