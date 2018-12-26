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Türkiye'nin AB üyeliği süreci

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2018 14:43 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir: - "AB'ye tam üyeliğin temel koşulu olan Kopenhag kriterlerinden kopuş devam ettiği sürece üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasına engel olunamayacaktır"

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, "AB'ye tam üyeliğin temel koşulu olan Kopenhag kriterlerinden kopuş devam ettiği sürece üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasına engel olunamayacaktır." dedi.

Özdemir, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonunun CHP'li üyeleriyle yaptığı basın toplantısında, geçen hafta gerçekleşen Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonunun 78. Toplantısı'na ilişkin izlenimlerini aktardı.

Türkiye ve Avrupa Parlamentosunda bir seçim sürecinin yaşandığını, toplantıda Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefinin her iki taraf için günübirlik siyasetle heba edilmemesi gerektiğinin altını çizdiklerini belirten Özdemir, "Türkiye ile müzakere süreçlerinden çekilen ve Türkiye'yi uzaklaştıran bir AB'nin ne kendisine ne de Türkiye'ye bir yararının olmayacağını dile getirdik." dedi.

Avrupa Parlamentosu raportörünün, geçtiğimiz ay yayımladığı taslak raporunda, katılım müzakerelerinin sonlandırılması çağrısında bulunduğunu, bunun gerekçesinin ise Kopenhag kriterlerine uyulmadığının gösterildiğini anlatan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu toplantısının bazı başlıkları vardı. Bunlardan ilki Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması. Gümrük Birliği Anlaşması'nın günümüz şartlarında birçok eksiğinin olduğunu, her iki tarafın kazanımları açısından güncellenmesi gerektiğini dile getirdik. Diğer bir başlık ise vize muafiyeti. Hükümetin taahhüt ettiği 72 kriterden geriye kalan 5 kriteri yerine getirmesi gerektiğini, vatandaşın vizesiz Avrupa'ya seyahatinin önünün açılması gerektiğini vurguladık. Biz ulusal çıkarlarımızı önceleyen konuları dile getirirken komisyonun AK Parti'li bazı üyeleri ile farklı partilerden bazı üyelerin bu bütüncül çıkarlardan uzaklaştığını görmek bizi üzdü."

Özdemir, Türkiye-AB ilişkilerinin temel koşullarından yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, medya özgürlüğü, düşünce özgürlüğü konularının uygulanmasında çok büyük sorunların yaşandığının ortada olduğunu ileri sürdü.

Toplantılar sonunda Adalet Bakanlığının "Yargı Reform Strateji Belgesi" hazırlayacağını dile getirdiğini belirten Özdemir, Türkiye'de yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve düşünce özgürlüğü olmadığı sürece bu belgelerin AB nezdinde bir karşılığının olmayacağını iddia etti.

Özdemir, "İktidar partisi bu şekildeki bir yönetim anlayışını ortaya koyduğu sürece Türkiye, Avrupa Konseyinin siyasi denetiminden çıkamayacaktır. AB'ye tam üyeliğin temel koşulu olan Kopenhag kriterlerden kopuş devam ettiği sürece üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasına engel olunamayacaktır." ifadesini kullandı.

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